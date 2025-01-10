香港多角度｜澳洲遷港教育家馬永基：簡單低稅 香港是創業者的樂土

馬永基在澳門出生，6歲起便隨家人移居澳洲，後來回流香港創業，從一間英語教育中心發展出四十多間的連鎖教育集團。他同時擔任多個公職，包括英基智新書院校董、香港品牌總商會會董及香港中小型企業聯合會副會長等。 馬永基，現擔任明師教育執行主席及集團總經理，憑藉對教育的熱情，將一間英語教育中心發展成為香港具規模的連鎖教育集團。他認為，香港的機會無處不在，簡單低稅的環境使其成為創業者的天堂，吸引來自世界各地的人才。

成長背景與多元文化 他從小便接受西方教育，是多元文化主義的倡導者，曾為澳洲前總理霍華德助選，這段經歷讓他學會了如何與不同人士溝通，並理解他們的需求，這對他在香港創業非常重要。 教育理念：雙語老師更適合教導本地學生 在決定回港後，他開辦了針對小學生的英語教育中心。他強調：「並非外籍教師才是教好英語的關鍵，雙語教師若能擁有教授技巧，並加以使用學生的母語教學，相信可以更有效率地提升學生的英文能力。」他成功說服質疑的家長，並始終秉持著讓學習變得有趣的理念。



馬永基

嚴選合作夥伴 他認為，香港家長和學生對英語學習非常積極，但必須找到正確的方法。他對合作夥伴的選擇非常嚴格，要求他們全身心投入，並對每位老師進行嚴格考核，以確保教育質量。 香港的商業環境 馬永基在香港的創業經歷使他認識到，香港的商業環境和低稅制度為創業者提供了良好的條件。他相信，從事教育工作需要不斷了解家長和學生的需求，並設計合適的課程，以惠及不同社區的小學生。 新的發展方向 近期，馬永基的集團將在啟德體育園開設新分店——「GainTree思林教育城」，這是全港首個Band A教育社區中心，將提供多元化的教育設施，包括幼兒至小學英語專科課程、STEAM課程，以及由世界冠軍主理的跳繩培訓課程等，旨在為學生創造良好的成長環境。