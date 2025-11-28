香港多角度｜澳港關係密切 香港澳洲商會：合作機遇無限

澳洲長久以來一直與香港保持緊密的關係，促進不同產業的合作交流。香港澳洲商會主席Jason Chang與副主席Josephine Orgill均認為香港具獨特優勢，吸引澳洲商人來港發展，並深化兩地的合作，為投資者製造更多機遇。

Jason Chang及Josephine Orgill均認為香港具獨特優勢。

貿易戰成澳洲雙刃劍 中美貿易戰影響全球經濟環境。Jason就此表示，就短期而言，由於中美兩國貿易中斷導致雙方要另覓其他地方的供應鏈，而澳洲便成中國其中一個進口國，提供綠色產品、糧食等產品，無疑為其帶來商機並帶動經濟增長。惟長遠來看，澳洲經濟高度依賴中美兩國，若高關稅持續，全球經濟增長放緩將為所有國家，包括澳洲帶來更大的挑戰與衝擊。 而當中澳洲作為全球稀土儲量最大的國家之一，貿易戰下令其供應備受重視，故澳洲在提供原材上發揮重要角色，帶動資金流入。但他們認為澳洲未來應考慮與中國合作，多發展稀土精鍊和加工等的產業，以鞏固其地位。

Josephine Orgill享受在香港生活。

香港獨特優勢具吸引力 香港作為「超級聯繫人」的角色，他們二人均表示本港的市場模式、獨立法律體系等的獨特性，加上地理位置，為澳洲商人及企業進入區域和國際市場提供了獨特的管道和機會。再者，香港在不同的領域上亦為澳洲企業提供不少合作機會，促進兩地的交流，並因與內地的連接，讓香港成澳洲企業進入亞洲和內地市場的重要樞紐。 Josephine補充，香港作為全球金融中心，擁有豐富的國內外資本，涵蓋私募和公募市場。加上中港政府的政策支持進一步強化了其地位，使其成為內地企業走向全球的首選目的地。此外，香港透過互聯互通計劃與內地市場建立了獨特的聯繫，本港在發展綠色金融處於區域領先地位，以及在創科、運動及娛樂等新興領域上的潛力，令不少企業在香港設立業務；而澳洲企業亦不例外，故她對香港與澳洲的經濟聯繫持正面積極的態度。