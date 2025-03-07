香港多角度 | 物理治療師利嘉麗Kara Reeves：香港是專業人士創業樂土

全球面對人才荒，各國積極出招搶人才，香港也不例外，一直推出不同的輸入人才、專才計劃爭奪人才，透過相關計劃來港發展的專才數目至今近20萬。在美國及澳洲成長並接受教育的年輕物理治療師利嘉麗(Kara Reeves)也選擇來港發展，認為香港擁有優越的營商環境、豐富的資源，為專業人士創業的樂土。 利嘉麗出生於香港，父親是美國人，母親則是來自內地的移民。隨著父母的工作變動，利嘉麗從小在美國和澳洲接受教育。她的童年大部分是在這兩個國家度過，這使她對西方文化有深刻的理解和認同。 在美國的求學過程中，利嘉麗接觸到了不同的教育體系和文化氛圍。她的學校充滿多元背景，這讓她學會了如何與不同國籍的同學交流，並在這個過程中，培養了自己開放的心態和對多元文化的尊重。利嘉麗表示：「在外國的生活教會了我很多，特別是如何去理解和包容不同的文化。」



美國升學學會包容 隨後，利嘉麗又搬到澳洲生活，這段經歷進一步拓闊了她的視野。她喜歡澳洲的自然風光和人們隨和的生活方式，這讓她學會了更好地平衡工作與生活。 因家庭原因，利嘉麗其後回流香港。這次回流對她來說既是挑戰，也是機會。儘管她的根在這裡，但香港的生活方式和文化對她來說仍然有些陌生，「我努力去適應這座城市的快節奏生活，從一開始的陌生，到後來漸漸熟悉，這是一個有趣的過程。」 在香港的生活讓利嘉麗重新認識這個城市的魅力。她喜歡香港的繁華與活力，喜歡街頭的小吃和充滿人情味的市集。這些都是她在外國生活時無法體驗的。利嘉麗欣賞香港獨特的文化交融，這讓她感受到自己的多元身份，也激發了她對這座城市的熱愛。 畢業後，利嘉麗選擇在香港發展事業。她和朋友合作開設一間物理治療診所，將自己在國外所學的知識和技能運用到實際中。她的工作不僅僅是治療患者的身體，更重要的是關心他們的心理健康。「我在外國學會了如何從不同的角度看待問題，這讓我在治療過程中能夠更好地理解患者的需求。」

關顧患者心理健康 利嘉麗認識到，香港不僅是她的故鄉，還是一個充滿創業機會的城市。隨著香港推出多項吸引人才措施，包括「高端人才通行證計劃」及「優秀人才入境計劃」，愈來愈多海外及內地專業人士來港創業及發展，也推動各行各業發展。利嘉麗表示：「香港擁有低稅等優越的營商環境和豐富的資源，這對於像我這樣渴望在醫療及健康領域有所發展的人來說，是一個理想的起點。」 利嘉麗希望能發揮自己的專業能力，幫助更多有需要的人。隨著政府對創業的支持力度不斷增加，例如中小企業市場推廣基金、科技券計劃等供創業者申請，利嘉麗感到未來充滿希望。「我希望利用這些資源，創造更多有意義的項目，貢獻社會。」 對於未來，利嘉麗充滿期待，希望能繼續學習和成長，成為一名全面的健康專家。她也希望在香港的創業環境中實現理想。香港的機遇與挑戰將成為她前行的動力。