香港多角度｜「股壇長毛」David Webb 一位永不妥協的自由市場守望者

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人創辦人大衛韋伯(David Webb)，因罹患末期前列腺癌，今年初宣布有序結束旗下財經網站「Webb-site」，掀起社會熱議。雖然生命進入倒數階段，韋伯仍拖著略顯疲憊的步伐，緩緩拾級而上，準時出席香港外國記者協會(FCC)的最後公開講座，並與支持者一一合照留念。這位股壇傳奇人物，仍以他一貫的坦率與幽默，對香港金融市場、稅務制度及香港未來等作出獨特的分析。 作為一名投資者和企業管治專家，韋伯對香港金融市場的現狀有著深入的了解和洞見。他坦言，香港證券交易所長期以壟斷市場，這對整個金融生態系統的發展造成了嚴重的阻礙。他更認為，香港應取消創業板(簡稱GEM)：「現有的兩個板塊規則差異不大，完全沒有必要。」他強調，取消利潤規定也是必要的，因為這容易導致上市公司操縱財務數據。

同時，韋伯認為，香港需要完善的集體訴訟機制，讓投資者能夠更好地維護自身權益。「目前審計師只需要向公司負責，而不需要向投資者負責，這是非常不合理的。我們應該建立制度，讓審計師也要為投資者負責。」他認為，只有通過這些改革，才能吸引更多優質企業來此上市。 不過，韋伯也看到了香港金融市場的一些積極變化。他指出，儘管香港交易所在一定程度上仍存在壟斷，但其長期以來一直堅持較高的企業管治標準，反而倫敦交易所的一些變化卻令人擔憂，認為香港不應隨大流跟隨倫敦交易所放鬆規則。

除了對金融市場的看法，韋伯也對香港的整體經濟發展表達了自己的觀點。他認為，政府投入大量資金在一些白象工程上，比如邊境設施、大灣區規劃等，這都是在浪費公共資源。他強調，香港政府應投放更多心力提升營商環境。

此外，作為自由市場的堅實支持者，韋伯也對香港的稅收政策提出了一些建議。他表示，香港應該盡快取消印花稅。「印花稅是一個非常惡劣的稅種，它不是對利潤或者資本收益徵稅，而是對交易本身徵稅，這會阻礙經濟活動。」他認為，取消印花稅後，政府可以考慮適當調整利得稅率，以確保稅收平衡。

韋伯並指出，香港正在逐步放棄自己的獨特優勢，比如逐步放棄了季度財報等重要的信息披露要求，這等於是在主動放棄香港作為國際金融中心的地位。 同時，韋伯也對香港的公民社會發展表達了擔憂。他指出，隨著國安法的實施，香港的言論自由和公民自由都受到了一定程度的限制，「我們看到一些NGO和新聞機構被迫關閉，這對香港的多元社會發展是非常不利的。我希望未來能夠看到香港的公民社會能夠得到更好的發展。」 展望未來，韋伯認為，香港只有堅持自身的獨特性，才能在未來的道路上走得更穩更遠。「我們要保護好一國兩制的框架，維護好香港的制度優勢。只有這樣，香港才能真正發揮其作為國際金融中心的潛力。」

生命進入倒數階段，韋伯表示，他將盡可能把網站上積累的大量數據開放共享，希望未來能有更多人接手維護，讓這些公共資源可以持續造福社會。他說：「我將離去，但我深信香港的未來依然光明。只要我們堅持自己的特色，香港就一定能夠重拾昔日的輝煌。」 儘管身體虛弱，韋伯仍堅持完成長達70分鐘的演講，全程一氣呵成，毫無倦怠，分析仍舊獨到，引發在場人士深思。