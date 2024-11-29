香港多角度｜香港印度社團總會主席司徒偉：在港印裔應融入社會 把握機遇

現時在港的印度社群約有5萬人，雖並非是個大群體，其歷史卻是悠久，對香港的發展有著莫大的影響。香港印度社團總會主席司徒偉(Raj Sital Motwani)認為香港不論是政府還是社會，對印度裔的態度較以前寬容，尤其是在給予工作機會上，惟他表示若在教育上政府能認可更多海外學位，將可為他們提供更多機遇，更可為本港帶來勞動力，相信未來定可讓印度裔人士更能融入本地社會，共同為這地作貢獻。

隨著本港印度裔人口不斷增加，不論是在本港出身還是新來港的人士，司徒偉認為，語言對他們融入本地社會甚為重要。他指印度裔在港最大的困難是與港人溝通，故鼓勵他們學習粵語，打破語言隔膜，並試著了解香港人，這對適應這裏的環境與文化有很大作用。就此，他表示政府及不同團體，包括其總會在語言教育方面有緊密的合作，為印度社群提供語言培訓課程，讓他們有途徑能接觸並學習粵語。

司徒偉作為在港土生土長的印度裔港人，見證著香港不同時代的變遷，他認為現今印度裔有更多機會投身社會不同行業。以政府部門為例，回歸後的一段時間對求職者的中文能力有一定的要求，而這對他們而言有一定的難度，尤其是在讀寫方面，故當時難以應聘。而如今大部分政府部門正漸漸改善這情況，放寬語文要求，如入境事務處及懲教署等，只要他們懂得說粵語，能與本地人溝通，便有機會受到錄用。

