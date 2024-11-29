香港多角度｜香港印度社團總會主席司徒偉：在港印裔應融入社會 把握機遇

現時在港的印度社群約有5萬人，雖並非是個大群體，其歷史卻是悠久，對香港的發展有著莫大的影響。香港印度社團總會主席司徒偉(Raj Sital Motwani)認為香港不論是政府還是社會，對印度裔的態度較以前寬容，尤其是在給予工作機會上，惟他表示若在教育上政府能認可更多海外學位，將可為他們提供更多機遇，更可為本港帶來勞動力，相信未來定可讓印度裔人士更能融入本地社會，共同為這地作貢獻。
隨著本港印度裔人口不斷增加，不論是在本港出身還是新來港的人士，司徒偉認為，語言對他們融入本地社會甚為重要。他指印度裔在港最大的困難是與港人溝通，故鼓勵他們學習粵語，打破語言隔膜，並試著了解香港人，這對適應這裏的環境與文化有很大作用。就此，他表示政府及不同團體，包括其總會在語言教育方面有緊密的合作，為印度社群提供語言培訓課程，讓他們有途徑能接觸並學習粵語。
司徒偉作為在港土生土長的印度裔港人，見證著香港不同時代的變遷，他認為現今印度裔有更多機會投身社會不同行業。以政府部門為例，回歸後的一段時間對求職者的中文能力有一定的要求，而這對他們而言有一定的難度，尤其是在讀寫方面，故當時難以應聘。而如今大部分政府部門正漸漸改善這情況，放寬語文要求，如入境事務處及懲教署等，只要他們懂得說粵語，能與本地人溝通，便有機會受到錄用。
展望港印經濟穩步發展
論及港印兩地的經濟發展，司徒偉認為兩地均具發展潛力，經濟亦處於增長期。香港是一個自由貿易的地方，經濟發展能力毋庸置疑，而印度商會作為政府認可的組織，其在協助港印兩地貿易任重要角色，亦令印度社群能藉此與全球貿易。再者，隨著中印關係的改善也為他們帶來了更多工作機遇，至今已有不少行業取得成功，可見香港與印度的經濟有無限的發展空間。
另外，就早前美國大選結果出爐，司徒偉認為特朗普重執政權後將會對華採取打壓或其他行動仍為未知數，故對香港大環境的影響不能急於下定論，待他明年上任頒布政策後才能應對，故因時制宜方為對策。而對印度方面，美印兩國相信仍會保持友好關係，預料特朗普的上台對其影響並不大。
港人已除去成見
作為印度裔，司徒偉表示以前社會對他們有刻板印象，繼而衍生出不少歧視的問題，但隨著社會的發展，這些態度正在改變，他眼見不少印度裔能融入本地社區，適應著港人的生活，大部分港人亦去除了成見，與他們友善相處。社會在改變外，他認為政府在政策上亦要作改變配合，如增加對海外或印度學位的認可，相信會吸引不少印度專業人士經優才計劃來港發展，既可提供工作機會，亦可解決香港勞動力短缺的問題。他對港印兩地未來合作持正面的態度，盼印度裔港人能把握機遇，在香港創造無限可能。
香港印度社團總會主席司徒偉小檔案
司徒偉是印度裔港人，自祖父於三十年代來港發展，其家族便在港生活至今。他在香港土生土長，在本地完成中學課程後到美國密芝根大學 (University of Michigan)進修，畢業便回港發展事業。多年來，他致力於服務在港生活的印度社群，曾任香港印度商會主席等重要角色，現更成為香港印度社團總會主席，是社群中最具影響力的領袖之一。而去年更獲政府頒授金紫荊星章(Gold Bauhinia Star, GBS)，表揚他為香港與印度在社會及經貿上作出的貢獻。