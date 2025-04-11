香港多角度｜KoKee的自由之旅：探索香港與文化的交融

在香港這座繁忙而獨特的城市中，KoKee的故事如同這片土地的音符，編織出自由與創新的旋律。他是一位活躍於數碼平台的馬來西亞KOL，居於台灣多年，對香港的認識與體驗著迷。在這次專訪中，他分享了自己對香港的觀察，特別是自由風氣及高昂物價的矛盾，以及他對吸煙禁令的看法。



自由的感受

KoKee回憶起他對香港的初印象，提到了自由這一主題。他認為香港是一個充滿活力和文化多元的城市，生活在這裡的人們可以追求自己的夢想，隨心所欲地創作與表達。他唱著Beyond的歌詞：「原諒我這一生不羈放縱愛自由」，這不僅是他的心聲，也代表了香港的精神。他深信，只要不傷害他人，人在這裡就能自由地做自己喜歡的事情。

不過，KoKee也表示，隨著物價的高漲，這種自由的感受開始受到挑戰。香港的日常開支越來越高，讓許多市民感到喘不過氣。他特別提到，香港的飲食成本更是驚人，許多著名的餐廳價格飆升，影響了人們的生活品質。

控煙條例與電子煙禁令

香港的控煙條例嚴厲，這讓本地居民感受到壓力，打擊遊客在港體驗。KoKee提到自己使用電子煙的經驗，對於港府的禁煙政策，他認為這是無效及有反效果的：雖然旅客在入境時均被告知入境時不可攜帶電子煙或加熱煙，在市內遊覽時卻看見很多市民正在使用，令他感到不解。更重要的是，使用電子煙或加熱煙在外國一般被視為較傳統煙健康的選擇，當局加強禁止電子煙和加熱煙措施將令旅客困惑，減低來港意欲。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有含尼古丁的電子煙皆屬於毒藥，擁有者可面臨高達10萬元罰款及兩年監禁。這樣的政策讓許多遊客在來港時都小心翼翼處理電子煙，甚至主動詢問DeepSeek等平台了解有關規定。在Kokee看來，政府的禁令不僅無法有效遏制吸煙行為，反而促使更多人投向非法私煙。