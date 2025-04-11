香港多角度｜KoKee的自由之旅：探索香港與文化的交融

在香港這座繁忙而獨特的城市中，KoKee的故事如同這片土地的音符，編織出自由與創新的旋律。他是一位活躍於數碼平台的馬來西亞KOL，居於台灣多年，對香港的認識與體驗著迷。在這次專訪中，他分享了自己對香港的觀察，特別是自由風氣及高昂物價的矛盾，以及他對吸煙禁令的看法。
自由的感受
KoKee回憶起他對香港的初印象，提到了自由這一主題。他認為香港是一個充滿活力和文化多元的城市，生活在這裡的人們可以追求自己的夢想，隨心所欲地創作與表達。他唱著Beyond的歌詞：「原諒我這一生不羈放縱愛自由」，這不僅是他的心聲，也代表了香港的精神。他深信，只要不傷害他人，人在這裡就能自由地做自己喜歡的事情。
不過，KoKee也表示，隨著物價的高漲，這種自由的感受開始受到挑戰。香港的日常開支越來越高，讓許多市民感到喘不過氣。他特別提到，香港的飲食成本更是驚人，許多著名的餐廳價格飆升，影響了人們的生活品質。
控煙條例與電子煙禁令
香港的控煙條例嚴厲，這讓本地居民感受到壓力，打擊遊客在港體驗。KoKee提到自己使用電子煙的經驗，對於港府的禁煙政策，他認為這是無效及有反效果的：雖然旅客在入境時均被告知入境時不可攜帶電子煙或加熱煙，在市內遊覽時卻看見很多市民正在使用，令他感到不解。更重要的是，使用電子煙或加熱煙在外國一般被視為較傳統煙健康的選擇，當局加強禁止電子煙和加熱煙措施將令旅客困惑，減低來港意欲。
根據《藥劑業及毒藥條例》，所有含尼古丁的電子煙皆屬於毒藥，擁有者可面臨高達10萬元罰款及兩年監禁。這樣的政策讓許多遊客在來港時都小心翼翼處理電子煙，甚至主動詢問DeepSeek等平台了解有關規定。在Kokee看來，政府的禁令不僅無法有效遏制吸煙行為，反而促使更多人投向非法私煙。
文化觀察與香港改變
KoKee曾經造訪過54個城市，對於香港的變化有著深刻的觀察。他回憶起啟德機場的往事，當時機場的繁忙景象與如今的寂寥形成鮮明對比。如今的香港，在周末時，人流似乎有所減少，這使得他感到困惑和悲傷。他計劃拍攝的蓮香樓，象徵著一種文化的延續，卻也反映出香港現今的生活狀況。
他指出，香港的自由文化對於創作非常重要，這裡過去曾因三級片而聞名，至今馬來西亞甚至還有食物以葉子楣命名，這是文化的延續與創新。雖然生活成本高，但香港的美食依然吸引著各地的食客，使得這裡成為了美食愛好者的天堂。
YouTube的挑戰與機遇
KoKee是一名活躍的YouTuber，經營頻道已7年，擁有42萬的追隨者。他的影片主題多樣，涵蓋旅遊、時事、3C開箱等，常以說故事的方式吸引觀眾。他坦言，香港的YouTuber在製作內容上追求精緻，但往往花費過多時間和成本，賺錢的難度加大。
然而，KoKee對自己的創作並不在乎是否會受到廣泛關注，他認為「我不影就沒人影」。這種對於自由創作的追求，正是他對香港及其文化的熱愛所在。
儘管面對許多挑戰，KoKee依舊對香港的未來充滿希望。他認為香港只要能保持其獨特文化氛圍並與時俱進，就定能吸引更多的國際朋友。他很高興見證「Sevens」(七欖)等國際活動，讓香港每年吸引大量外國遊客，為這座城市注入新的活力。
在受訪的最後，KoKee強調了自由的重要性，無論是在創作還是在生活中。他肯定了香港的多元文化是創作的基石，而這促進了更多的交流和理解。