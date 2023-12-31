熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 黎淑賢去世 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 日圓匯率 交稅 御半山 姜濤 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-31 10:00:00

香港夜經濟｜煲仔飯抵寒流、睇相唱歌仔　廟街誕生自150年前一場風災

分享：

香港夜繽紛｜香港街道故事｜有廟才有街？ 廟街睇相、聽歌食煲仔飯 娛樂無窮

「香港夜繽紛」之廟街夜市美食街，剛於周五（12月15日）開鑼，一連六個月在油麻地廟街一段百米街道上，設32個美食攤位，以特色食品吸引市民和遊客，也期望為香港重新打造夜市品牌。

香港人都一定知道或逛過廟街，但對這處平民消遣好去處，又了解多少？廟街附近有一座天后古廟，究竟是先有廟，還是先有街？廟街為何稱為「男人街」，真的是女性不宜逛？

廟街名字與天后廟息息相關 原分南北兩段 合併後而得名

廟街的街名由來，確實跟鄰近的天后廟有關。回帶19世紀中期，油麻地天后廟原是建於海旁，但因1874年受到「甲戌風災」颱風吹襲，天后廟受到嚴重破壞。當時港英政府撥出現址，讓天后廟搬遷及重建，並於1878年建成。

其後，政府以天后廟為界，劃分為南北兩段，分別命名為「廟南街」及「廟北街」。後來，再將兩條街名合稱，就成為今天的廟街。

廟街天后古廟及其鄰接建築物，已有100多年歷史，於2020年列為古迹。這座天后廟也是廟街名字的由來。（圖片來源：古物古蹟辦事處官方網站）

廟街源於榕樹頭「大笪地」夜市 1970年代成為第一條晚間「小販認可區」街道

約1920年代，天后廟對開的空地（俗稱榕樹頭），漸漸發展為大笪地形式的夜市，很多售賣日用品、衣服及小食攤檔等的小販，都聚集在該處擺賣。1975年，政府在廟街劃出「小販認可區」，也成為了香港第一條劃為可供小販在晚間擺賣的街道。

每天黃昏時分，廟街的小販攤都會開始出動，紛紛架起帳篷，悉心擺放貨品，然後燃亮起一盞盞的燈光，形成光亮十足的廟街。還記得小時候跟隨父親到廟街走走看看，左邊有玩具檔，右邊是手工藝品、玉石及中式字畫等，在小朋友心目中，絕對是眼界大開。

廟街只賣男人貨品？ 地檔聽歌是必遊節目

你又曾否聽過廟街被稱為「男人街」？有否令女士們遲疑不敢走近？當然，廟街絕非男人專屬之地，「男人街」之名是源於該處售賣的平價貨品，有不少都是針對男性顧客，例如男裝衣服、手錶、廉價電子產品，甚至成人用品。

但其實，廟街夜市還有不少攤檔會售賣二手衫、飾物、日用品等，無分男女老少，全都價錢相宜。

遊廟街，大家印象深刻的，不得不提街頭賣藝、賣藥、地檔賣唱、靈雀占卜和看掌相等等。尤其很多人都想一睹地檔賣唱的即場表演，當歌女唱粵曲時，鑼鼓聲一響起，即時吸引不少人走近細聽，聽着悅耳的歌聲，掌聲四起，氣氛熱鬧。觀眾又可付費，向歌者點唱廣東話和外國流行曲。由昔日的地檔到歌廳，這些歌者都是廟街不可或缺的特色。

年輕男女愛去廟街睇相問姻緣 為何「醫肚」首選煲仔飯？

靈雀占卜和看掌相都是遊廟街的焦點活動之一，不少年輕男女特意來問姻緣。而現已甚為少見的靈雀占卜，也吸引不少人問前程。客人從鳥籠中挑選合意的雀鳥，由這隻「靈雀」代表你叨起籤文，再為師傅解讀。整個過程有趣又好玩。

 

在廟街夜市逛一圈後，當然要開餐「醫肚」。眾多特色食店中，不少人愛吃大排檔煲仔飯，為甚麼？因為坐在露天街頭的大排檔，冒起寒流吹襲下，吃着熱辣美味的煲仔飯，感覺特別有風味。而且煲仔飯的價錢大眾化，大受附近居民及遊客歡迎。

廟街夜市食買玩選擇多元化，由昔日至現在都要港人消遣之選，也是很多遊客前往尋找新奇古怪物品的好去處。

從廟街夜市的不斷變化，亦見證了香港的城市活力，而未來的廟街夜市美食街，將帶動廟街再次躍動起來，持續為本地市民和外國遊客帶來意想不到的趣味。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受