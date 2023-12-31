香港夜經濟｜煲仔飯抵寒流、睇相唱歌仔　廟街誕生自150年前一場風災

香港夜繽紛｜香港街道故事｜有廟才有街？ 廟街睇相、聽歌食煲仔飯 娛樂無窮

「香港夜繽紛」之廟街夜市美食街，剛於周五（12月15日）開鑼，一連六個月在油麻地廟街一段百米街道上，設32個美食攤位，以特色食品吸引市民和遊客，也期望為香港重新打造夜市品牌。 香港人都一定知道或逛過廟街，但對這處平民消遣好去處，又了解多少？廟街附近有一座天后古廟，究竟是先有廟，還是先有街？廟街為何稱為「男人街」，真的是女性不宜逛？ 廟街名字與天后廟息息相關 原分南北兩段 合併後而得名 廟街的街名由來，確實跟鄰近的天后廟有關。回帶19世紀中期，油麻地天后廟原是建於海旁，但因1874年受到「甲戌風災」颱風吹襲，天后廟受到嚴重破壞。當時港英政府撥出現址，讓天后廟搬遷及重建，並於1878年建成。 其後，政府以天后廟為界，劃分為南北兩段，分別命名為「廟南街」及「廟北街」。後來，再將兩條街名合稱，就成為今天的廟街。

廟街源於榕樹頭「大笪地」夜市 1970年代成為第一條晚間「小販認可區」街道 約1920年代，天后廟對開的空地（俗稱榕樹頭），漸漸發展為大笪地形式的夜市，很多售賣日用品、衣服及小食攤檔等的小販，都聚集在該處擺賣。1975年，政府在廟街劃出「小販認可區」，也成為了香港第一條劃為可供小販在晚間擺賣的街道。 每天黃昏時分，廟街的小販攤都會開始出動，紛紛架起帳篷，悉心擺放貨品，然後燃亮起一盞盞的燈光，形成光亮十足的廟街。還記得小時候跟隨父親到廟街走走看看，左邊有玩具檔，右邊是手工藝品、玉石及中式字畫等，在小朋友心目中，絕對是眼界大開。 廟街只賣男人貨品？ 地檔聽歌是必遊節目 你又曾否聽過廟街被稱為「男人街」？有否令女士們遲疑不敢走近？當然，廟街絕非男人專屬之地，「男人街」之名是源於該處售賣的平價貨品，有不少都是針對男性顧客，例如男裝衣服、手錶、廉價電子產品，甚至成人用品。