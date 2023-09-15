香港夜繽紛被指用喪事「白獅」表演　黃偉綸澄清是螢光獅子｜Ray Online

政府噚日舉辦「香港夜繽紛」啟動禮，典禮上嘅「白獅」表演引起熱話，大批網民質疑「白獅」係「喪獅」，話係咪咁大吉利是呀！財政司副司長黃偉綸出席電台節目嗰陣就解畫，佢話嗰隻其實係「螢光獅子」，提醒大家留心啲搵相睇，隻獅子其實混咗紅色，有喜慶感覺，而舞步亦輕鬆愉快。佢話聯想無限，自己係諗到啲好嘢，有啲朋友諗到其他嘢就一笑置之，認為網上嘅討論好有趣。文化體育及旅遊局局長楊潤雄坐喺側邊，出席同一節目，佢亦幫口話獅子上面嘅「LED燈」閃個唔停，黃偉綸補充又可以叫做「LED獅子」。

殯儀從業員指肯定不是 舞喪獅

網上專頁「肥仔殯儀手記」就發文話，全世界都搞錯晒，叫大家唔好以為白色嘅獅子就等於係喪獅！佢話喪事會稱為白事，但唔係所有白色嘅嘢都同喪事有關。南獅體系中，劉備獅係白金兩色為主，張飛獅以黑白兩色為主，兩者都有用白色為主調，但唔係代表孝道，白襯金代表仁義富貴，白襯黑代表勇猛。唯有馬超獅嘅白襯藍先係代表孝道，所以有孝獅之稱。而孝獅為表哀悼，舞孝獅嗰陣獅頭全程垂下，有如哭喪，同平時昂首嘅樣截然唔同。而喺啟動禮上嘅舞獅，一副興高采烈嘅樣，如果話係舞喪獅都冇人信。佢就話身為專業嘅「棺材佬」，好肯定嗰隻唔係喪獅，叫大家唔好冤枉司長啦。