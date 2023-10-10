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2023-10-10 13:37:09

香港夜繽紛｜八達通夜間消費金額增20%　旅客版手機八達通開通宗數創新高

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香港夜繽紛｜八達通夜間消費金額增20%　旅客版手機八達通開通宗數創新高

香港夜繽紛｜八達通夜間消費金額增20%　旅客版手機八達通開通宗數創新高

八達通公司公布，受惠中秋假日及十一黃金周，旅客版手機八達通開通宗數創新高，港人北上亦帶動八達通銀聯卡使用量急增。自今年1月至10月2日，實體及手機八達通（包括激活舊咭和辦理新咭，全新開通旅客版手機八達通）的發卡量已達600萬，公司認為八達通繼續成為旅客訪港首選的電子支付工具。

八達通營運總監甘志深、行政總裁應天麒、營業及市務總監李玉兒、產品部總監葉勁生(由左至右)

八達通營運總監甘志深、行政總裁應天麒、營業及市務總監李玉兒、產品部總監葉勁生(由左至右)

另外，相比起一般周末，929日至102日連假期間，旅客版手機八達通每日發卡量上升近1倍半，每日使用量上升60%。旅客除了使用手機八達通乘搭公共交通工具外，亦多用作餐飲消費；與疫情前使用實體八達通比較，人均消費上升1倍半，每宗交易金額亦有70%升幅，可見手機八達通為旅客帶來更方便的消費體驗。近月訪港內地客消費模式亦起變化，隨著近期流行的「深度遊」旅行新常態，發現旅客除了喜歡光顧大型連鎖食肆，一些具特色的地區餐飲小店亦廣受歡迎，佔食肆總交易金額超過40%。

八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖）
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於內地及海外用八達通銀聯可豁免交易費

同樣，八達通公司指連假期間與一般周末比較，港人北上帶動八達通銀聯QR code使用量急增60%。為鼓勵消費，即日開始至1231日，於內地及海外用八達通銀聯QR code消費，所有交易均可獲豁免1%外幣交易費用。

受惠於政府推動夜經濟的計劃以及長假期帶動消費，八達通夜間消費，即晚上9時至凌晨2時的交易金額及交易宗數，比平日周末夜間分別上升10%及接近20%。零售行業中，交易金額增長最高的商戶類別包括戲院、百貨公司等，當中於戲院的交易金額增加接近50%。  

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