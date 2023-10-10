香港夜繽紛｜八達通夜間消費金額增20% 旅客版手機八達通開通宗數創新高

八達通公司公布，受惠中秋假日及十一黃金周，旅客版手機八達通開通宗數創新高，港人北上亦帶動八達通銀聯卡使用量急增。自今年1月至10月2日，實體及手機八達通（包括激活舊咭和辦理新咭，全新開通旅客版手機八達通）的發卡量已達600萬，公司認為八達通繼續成為旅客訪港首選的電子支付工具。

另外，相比起一般周末，9月29日至10月2日連假期間，旅客版手機八達通每日發卡量上升近1倍半，每日使用量上升60%。旅客除了使用手機八達通乘搭公共交通工具外，亦多用作餐飲消費；與疫情前使用實體八達通比較，人均消費上升1倍半，每宗交易金額亦有70%升幅，可見手機八達通為旅客帶來更方便的消費體驗。近月訪港內地客消費模式亦起變化，隨著近期流行的「深度遊」旅行新常態，發現旅客除了喜歡光顧大型連鎖食肆，一些具特色的地區餐飲小店亦廣受歡迎，佔食肆總交易金額超過40%。