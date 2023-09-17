香港夜繽紛｜市民指活動不吸引 未因優惠改變生活習慣 旅客：體驗香港文化

政府上周推出「香港夜繽紛」系列活動，鼓勵市民夜間外出消費。不過，深圳市政府日前推出便利港人消費措施，鼓勵港澳居民北上消費，國家海關總署亦簡化健康申報的內容，增加港人北方誘因。有市民表示，由於沒有太多吸引的活動，故不會因「香港夜繽紛」的活動而延後回家；亦有旅客表示，訪港主要是體驗香港文化，又指香港的住宿價格偏高。

市民陳先生表示，未會因夜繽紛活動而延後回家時間，因街上沒有太多吸引的活動供參與，且作為人父亦需照顧孩子，因此外出時間與平常相約。對於深圳政府推出一系列利好旅客措施，陳先生表示，「即使唔派消費券，我都會去玩」。 市民陶小姐亦表示不會因夜繽紛活動而延後回家，「我唔會因為一啲活動同優惠，改變到生活習慣」。她又指，夜繽紛商戶折扣優惠並不能作為誘因，而深圳旅客措施亦未能使她到該地旅遊「唔係錢嘅問題，如果活動氣氛好我就會去！」陶小姐認為，相較發展夜經濟，當局應另覓更好的時段推出措施，例如推出「飲茶消費券」或折扣，好讓各個市民都可以有空參與 。

來至東莞的徐先生表示，自己主要因為體驗香港文化訪港，他提到本次旅行的行程以港產片知名地點為主，如自己與朋友去了重慶大廈打卡。徐表示在港旅遊，感到快樂，但在交通上常遇到困難，「我看著地圖走，（目的地）永遠距離10米！」 他又提到，香港消費普遍較內地高，惟數碼產品、化妝品價格則較低，因此他在香港購買了一部數碼相機而他的朋友亦買了很多化妝品。被問到今日會玩到幾點，徐先生指出，自己晚飯後便會回到內地，因住宿價格偏高；即使作為過夜客，他亦認為自己只會玩到9點，「整天走，很累呀」。

