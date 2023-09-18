香港夜繽紛｜廟街商會指正與政府商討11月設美食街　議員倡向行夜市市民派消費券

政府正積極推動夜經濟，油麻地廟街販商商會主席陳錦榮在電台節目表示，正與政府部門磋商籌備11月在廟街設立美食街，將設於廟街佐敦道牌樓至南京街一段約100米的街道，放置攤檔售賣地道小食，亦會邀請少數族裔人士售賣巴基斯坦、土耳其、印度等國家的美食。陳錦榮指由於廟街較接近民居，要顧及夜市帶來的噪音、電力安排等問題，因此籌備較費時，預料最快11月才能推出，預計美食街會持續4至5個月，希望吸引遊客和市民，搞活夜經濟市道。

陳錦榮認同廟街售賣的貨物有「老化」的情況，令廟街欠缺吸引力。他說正與食環署商討，是否可容許廟街的攤檔出售包裝食物，讓遊客買食物作為手信。另一方面，亦正與廟街附近的天后廟及玉器市場商討，是否可以延長營業時間，他說初步反應正面。