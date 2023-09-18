香港夜繽紛｜廟街商會指正與政府商討11月設美食街　議員倡向行夜市市民派消費券

政府正積極推動夜經濟，油麻地廟街販商商會主席陳錦榮在電台節目表示，正與政府部門磋商籌備11月在廟街設立美食街，將設於廟街佐敦道牌樓至南京街一段約100米的街道，放置攤檔售賣地道小食，亦會邀請少數族裔人士售賣巴基斯坦、土耳其、印度等國家的美食。陳錦榮指由於廟街較接近民居，要顧及夜市帶來的噪音、電力安排等問題，因此籌備較費時，預料最快11月才能推出，預計美食街會持續4至5個月，希望吸引遊客和市民，搞活夜經濟市道。
陳錦榮認同廟街售賣的貨物有「老化」的情況，令廟街欠缺吸引力。他說正與食環署商討，是否可容許廟街的攤檔出售包裝食物，讓遊客買食物作為手信。另一方面，亦正與廟街附近的天后廟及玉器市場商討，是否可以延長營業時間，他說初步反應正面。
田北辰倡派發夜市消費券
立法會議員田北辰亦在電台節目表示，一定要有誘因令港人留港消費，他提出向行夜市的市民派發面值最少50元的消費券，由政府和商場各承擔一半金額，每晚8時半起在各商場派發，並指定要即晚使用。
批發及零售界立法會議員邵家輝則表示，上周五晚上曾到觀塘區一個商場，他認為晚上人流多，加上有表演，市民都欣賞活動。但未必每間店舖都延長營業時間，他估計可能是由於人手不足。他建議政府應該更聚焦，例如在某些時段及商場延長營業時間，而非全港商場都延長營業時間。此外，邵家輝表示，補充勞工優化計劃由申請至審批至少要3個月時間，建議短期內可考慮放寬容許在港讀書的過萬名內地生就業限制，令他們對香港更有歸屬感的同時可填補人手不足問題。
有商場的20%商戶延長營業至凌晨12時
美麗華集團首席營運總裁陳宗彜表示，旗下尖沙咀的商場推出夜市優惠後，有20%商戶嚮應延長營業時間至凌晨12時。而停車場的泊車數目在星期六晚上多了20%，估計人流有所增加，但他認為在尖沙咀及銅鑼灣等遊客區，欠缺布置，街道較暗，影響消費氣氛。