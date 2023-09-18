熱門搜尋:
林作 JPEX 香港夜繽紛 大閘蟹2023 中秋節2023 iPhone 15 綠色債券 玫瑰崗學校 天氣 夜市經濟 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 青馬大橋
返回
本地
2023-09-18 10:54:20

香港夜繽紛｜廟街商會指正與政府商討11月設美食街　議員倡向行夜市市民派消費券

分享：
香港夜繽紛｜廟街商會指正與政府商討11月設美食街　議員倡向行夜市市民派消費券

香港夜繽紛｜廟街商會指正與政府商討11月設美食街　議員倡向行夜市市民派消費券

政府正積極推動夜經濟，油麻地廟街販商商會主席陳錦榮在電台節目表示，正與政府部門磋商籌備11月在廟街設立美食街，將設於廟街佐敦道牌樓至南京街一段約100米的街道，放置攤檔售賣地道小食，亦會邀請少數族裔人士售賣巴基斯坦、土耳其、印度等國家的美食。陳錦榮指由於廟街較接近民居，要顧及夜市帶來的噪音、電力安排等問題，因此籌備較費時，預料最快11月才能推出，預計美食街會持續4至5個月，希望吸引遊客和市民，搞活夜經濟市道。

陳錦榮認同廟街售賣的貨物有「老化」的情況，令廟街欠缺吸引力。他說正與食環署商討，是否可容許廟街的攤檔出售包裝食物，讓遊客買食物作為手信。另一方面，亦正與廟街附近的天后廟及玉器市場商討，是否可以延長營業時間，他說初步反應正面。

香港夜繽紛｜廟街商會指正與政府商討11月設美食街 香港夜繽紛｜廟街商會指正與政府商討11月設美食街 香港夜繽紛｜廟街商會指正與政府商討11月設美食街 香港夜繽紛｜廟街商會指正與政府商討11月設美食街 香港夜繽紛｜廟街商會指正與政府商討11月設美食街

田北辰倡派發夜市消費券

立法會議員田北辰亦在電台節目表示，一定要有誘因令港人留港消費，他提出向行夜市的市民派發面值最少50元的消費券，由政府和商場各承擔一半金額，每晚8時半起在各商場派發，並指定要即晚使用。

批發及零售界立法會議員邵家輝則表示，上周五晚上曾到觀塘區一個商場，他認為晚上人流多，加上有表演，市民都欣賞活動。但未必每間店舖都延長營業時間，他估計可能是由於人手不足。他建議政府應該更聚焦，例如在某些時段及商場延長營業時間，而非全港商場都延長營業時間。此外，邵家輝表示，補充勞工優化計劃由申請至審批至少要3個月時間，建議短期內可考慮放寬容許在港讀書的過萬名內地生就業限制，令他們對香港更有歸屬感的同時可填補人手不足問題。

有商場的20%商戶延長營業至凌晨12時

美麗華集團首席營運總裁陳宗彜表示，旗下尖沙咀的商場推出夜市優惠後，有20%商戶嚮應延長營業時間至凌晨12時。而停車場的泊車數目在星期六晚上多了20%，估計人流有所增加，但他認為在尖沙咀及銅鑼灣等遊客區，欠缺布置，街道較暗，影響消費氣氛。

香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受