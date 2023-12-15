香港夜繽紛｜廟街夜市今推行為期半年推廣活動　旅發局：不就今次活動設訪客目標

旅發局今起推行為期半年的全新廟街推廣活動，兩大主題為「食聚廟街」和「藝綴廟街」，每天下午2時至晚上11時舉辦。美食方面，佐敦廟街牌坊位置新增22個特色美食攤位及近 10個懷舊小食流動擁檔，雲集廟街及其周邊地區的美食滋味，提供地道小吃、風味美食及懷舊小食等，讓訪客先一站式淺嚐各種風味，由於當中七成都在當街經營，訪客可再親身走訪廟街不同食店尋訪美食。

旅發局亦邀請本地建築師蕭國健沿廟街多個地點設置具有老香港及廟街元素的發光打卡藝術裝置、特色路標及投影裝飾等，其中在廟街放置11個具廟街地區特色的發光裝置，包括發財字樣、「蝠鼠吊金錢」圖案、小鳥、魚蛋、涼茶舖葫蘆及辣蟹等，更融入舊鐵閘等老香港特色圖案。原有「廟街」道牌亦會加入卡通版的廟街牌樓、煲仔飯與炒辣蟹等，料成旅客打卡留影。此外，區內不同位置將出現燈籠、小鳥等特色投影，廟街天后廟亦投影中「福」字。廟街天后古廟每周六亦延長開放時間，由傍晚5時延長至晚上11時。

旅發局利用「小紅書」宣傳

旅發局將善用社交媒體宣傳，包括邀請內地網紅去舊廟街打卡飲食，並於「小紅書」發文，今日起再到新廟街打卡飲食，感受新廟街，未來持續會有KOL宣傳，海外宣傳方面亦會再加強。6個月宣傳期後會檢視效果，旅發局願意支持商販繼續宣傳。

旅發局總幹事程鼎一表示，不會就今次活動設下訪客目標，但相信訪客會有增加，又期望做好氛圍，帶來漸進式增長，而非只有短期夜市效果。他又指，若廟街訪客數字有增長，帶動油尖旺區內人流，亦會考慮下一步支援廟街宣傳。