香港夜繽紛｜廟街夜市周五起舉辦　商戶：希望讓廟街再次「旺起來」

政府早前推出一系列「香港夜繽紛」活動，旅發局為此與廟街販商商會合作，在周五（15日）亦推出「廟街夜市」，為旅客提供多元活動，以體驗地道文化。
廟街夜市即將開啟，一眾廟街商戶期望更豐富體驗，能吸引旅客與市民到臨。
其中涼茶店百寶堂店主姜小姐指，經常有來自全球各地的遊客，包括日本、韓國、歐洲、新加坡、馬來西亞等光
顧，內地小紅書的美食博主也不時出現。她指近月感覺愈來愈多旅客回歸，廟街兩旁店舖都愈見熱鬧，她認為廟街如能保持傳統又加入新元素，對遊客更有吸引力，相信更多新推廣，有助吸引更多旅客和香港市民親來體驗。
占卜店「靈雀占卜」草蘆林師傅指，傳統占卜對旅客具有吸引力，他們會覺得好有趣，好想去嘗試，而且廟街能匯
聚飲食、占卜、唱歌、露天購物等不同活動，可為他們帶來獨特的體驗。他指，近期廟街客量也見慢慢回復，期望不同的新推廣，可讓廟街再次「旺起來」。旅客以外，亦希望更多本地客能到廟街感受氣氛。
而歌檔「大家姐」蘭姐稱，街頭歌檔是不少老人家的娛樂，亦同時吸引不少旅客加入，他們會覺得這樣街
頭唱歌很有氣氛，能融入到本地人之中；又表示自己與一眾香港人一樣，希望香港愈來愈好，相信如香港有更多活動和新體驗，就能吸引更多旅客重臨，帶動經濟令所有人都受惠。
旅客：廟街是香港文化的寶藏
而來自墨西哥的Sophie Raimondo及來自美國Andrew Singer均為來港交流生，他們早前體驗了「廟街一天遊」，感受最地道的香港文化。
Sophie表示，來港之前我只知香港是國際商業樞紐，透過到訪廟街，令我深入認識香港多元文化 的另一面，廟街是香港文化其中一個重要寶藏！」Sophie又認為廟街之旅體驗多元化， 有吃的有玩的，對遊客而言十分吸引，亦打破了傳統香港的旅遊印象，「這就是最吸引旅客的香港，可 以讓人逐一發掘及細心品嚐！」。
Andrew則表示，廟街最令我驚喜是在街頭唱卡啦OK，那種充滿生氣和熱鬧，超乎我原本的想像。」他指，廟街多元活動豐富旅客夜遊香港行程，他形容這次廟街之旅令人難忘，亦有助了解更多香港地道文化。