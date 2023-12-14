香港夜繽紛｜廟街夜市周五起舉辦　商戶：希望讓廟街再次「旺起來」

政府早前推出一系列「香港夜繽紛」活動，旅發局為此與廟街販商商會合作，在周五（15日）亦推出「廟街夜市」，為旅客提供多元活動，以體驗地道文化。

廟街夜市即將開啟，一眾廟街商戶期望更豐富體驗，能吸引旅客與市民到臨。

其中涼茶店百寶堂店主姜小姐指，經常有來自全球各地的遊客，包括日本、韓國、歐洲、新加坡、馬來西亞等光

顧，內地小紅書的美食博主也不時出現。她指近月感覺愈來愈多旅客回歸，廟街兩旁店舖都愈見熱鬧，她認為廟街如能保持傳統又加入新元素，對遊客更有吸引力，相信更多新推廣，有助吸引更多旅客和香港市民親來體驗。

占卜店「靈雀占卜」草蘆林師傅指，傳統占卜對旅客具有吸引力，他們會覺得好有趣，好想去嘗試，而且廟街能匯

聚飲食、占卜、唱歌、露天購物等不同活動，可為他們帶來獨特的體驗。他指，近期廟街客量也見慢慢回復，期望不同的新推廣，可讓廟街再次「旺起來」。旅客以外，亦希望更多本地客能到廟街感受氣氛。

而歌檔「大家姐」蘭姐稱，街頭歌檔是不少老人家的娛樂，亦同時吸引不少旅客加入，他們會覺得這樣街

頭唱歌很有氣氛，能融入到本地人之中；又表示自己與一眾香港人一樣，希望香港愈來愈好，相信如香港有更多活動和新體驗，就能吸引更多旅客重臨，帶動經濟令所有人都受惠。