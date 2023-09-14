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2023-09-14 19:27:07

香港夜繽紛｜廠商會冀夜市活動恆常化延至全港18區　倡當局研究推出夜間消費券計劃

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夜市經濟｜廠商會會長史立德建議向旅客派發夜間消費券。(資料圖片)

夜市經濟｜廠商會會長史立德建議向旅客派發夜間消費券。(資料圖片)

財政司長陳茂波傍晚主持「香港夜繽紛」啟動禮，他指「香港夜繽紛」分為4個重點，包括文化藝術體驗海濱休閒體驗節日精彩體驗，以及多元娛樂體驗。他又說，「香港夜繽紛」將推出多項活動，包括商場於晚上播放英超及亞運；港鐵亦會推優惠送免費本地車程，不少因疫情取消的實體活動也將復辦。

香港夜繽紛｜陳茂波：商場直播英超亞運　部分戲院提供夜場優惠　一文睇清香港夜繽紛活動重點 (持續更新) 香港夜繽紛｜陳茂波：商場直播英超亞運　部分戲院提供夜場優惠　一文睇清香港夜繽紛活動重點 (持續更新) 香港夜繽紛｜陳茂波：商場直播英超亞運　部分戲院提供夜場優惠　一文睇清香港夜繽紛活動重點 (持續更新) 香港夜繽紛｜陳茂波：商場直播英超亞運　部分戲院提供夜場優惠　一文睇清香港夜繽紛活動重點 (持續更新) 香港夜繽紛｜陳茂波：商場直播英超亞運　部分戲院提供夜場優惠　一文睇清香港夜繽紛活動重點 (持續更新) 香港夜繽紛｜陳茂波：商場直播英超亞運　部分戲院提供夜場優惠　一文睇清香港夜繽紛活動重點 (持續更新)

廠商會冀恆常化夜市活動

廠商會指出， 推動夜經濟不但是短期刺激消費的手段，長遠更可以增加香港作為國際旅遊城市的吸引力。廠商會希望港府不光舉辦一次性的夜市活動，而是將之恆常化，甚至延伸至全港18區，為本港創造夜間地標、旗艦型活動。廠商會又指，長遠而言政府應制定「香港夜間經濟發展藍圖」和設立「官民共管」的統籌協調機制，以優化配套和在制度上「拆牆鬆綁」，包括研究是否增加行人專用區、適度放寬泊車、音量控制、食物和攤販牌照等限制，為夜間商戶塑造有利的營商環境。廠商會亦建議當局研究推出「夜間消費券計劃」和支持業界派發「夜間優惠券」的可行性，藉此激發本地市民和遊客的需求。

廠商會會長史立德表示，雖然訪港旅客人數持續上升，但仍未回復至疫情前水平，加上疫後市民生活模式的轉變、投資環境不明朗打擊消費需求，以及勞動力不足等因素，拖慢了本地夜間商業活動的復甦步伐。他說，樂見特區政府迅速應對，短時間內號召和整合政、商、民三方的資源，籌備一系列不同主題的晚上活動。他相信由政府以「有形之手」推動夜經濟，加上商界和機構推出的各式各樣活動和優惠，包括延長商場營業時間、泊車優惠和港鐵晚間車票優惠等，能逐步將市民的生活模式扭轉過來，刺激他們晚上外出消費並吸引更多旅客到訪。

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