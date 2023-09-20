香港夜繽紛｜懷舊夜市9.27至10.2灣仔海濱舉行 街頭小食加無人機表演 (附活動詳情及地址)

政府上周公布「香港夜繽紛」詳情，由9月底至11月底逢周末在3個海濱舉辦不同活動。適逢中秋佳節及國慶長假期，首個懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」將於9月27日至10月2日的晚上於灣仔海濱舉行，為市民及旅客免費提供集香港文化、藝術、音樂及科技的嘉年華，親身感受香港百年的老經典情懷。屆時無人機表演將呈現多款香港藝術文化圖案，亦有年輕樂隊及歌手表演。此外，市民亦可品嚐多款傳統香港街頭美食，重拾舊日情懷。

工作坊讓市民及旅客體驗香港百年歷史及各種生活文化，如民間的占卜風水命理、麻雀雕刻、麵粉公仔、織蒸籠等。

活動將呈現多種傳統港街頭美食，如中式糕點、滷水、粢飯、小食如烤魷魚和雞仔餅、串燒、手工啤酒等，配合多張懷舊大排檔圓枱及膠櫈，重塑舊式大排檔情懷。

《特色香港 Uniquely Hong Kong》藝術廊及《維港日出。印象》巨型壁畫

由藝穗會和藝全人聯手打造的藝術廊將與多個本地出色的設計師聯合舉辦香港美術畫廊，展出多幅帶有香港街道，商鋪，節日等香港懷舊特色的畫作，售出的作品部份收益會作為慈善用途。

海濱沿岸同場會展出共長24米，高1.8米的「維港日出。印象」巨型壁畫，20人壁畫團隊，11位來自社企藝全人的展能藝術家，讓社會各界可以欣賞到康復人士的藝術創作品，彼此關愛，達致社會共融，藝術共享。

「傷健共展能」 慈善表演

表演者雖然身患殘疾，他們依然積極樂觀面對人生，並通過各種才藝表演，向大眾傳達「社會共融，藝術共享」的正能量信息；由香港傷健共融網絡及藝全人合力籌備的慈善表演，將會為他們提供一個展示才藝的舞台，當中包括中西樂器表演、舞蹈表演、街舞表演、歌唱表演等。透過此活動聚集老中青，健全及傷健人仕與眾同樂，提倡社會大眾之間的互相尊重、理解、支持、達致社會和諧共贏局面。