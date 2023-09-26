香港夜繽紛｜旅發局邀請中外學生舞火龍　西班牙學生大呼體驗不可思議

乘著政府啟動「香港夜繽紛」一系列活動，今年中秋節將迎來相隔4年復辦的大坑舞火龍，由9月28日至30日一連3天，市民和旅客可在大坑一帶街道觀賞火龍巡遊。旅發局在月初邀請超過70名來自內地及29個國家的非本地大學生，親身體驗傳統舞火龍的精髓及文化。他們更將親身體驗分享到社交媒體上，展現香港的獨特文化及魅力，吸引海外親友來港感受。

學生先參觀大坑火龍文化館了解歷史故事，其後在舞火龍總指揮指導下，學習舞火龍的陣式及技巧，親身舞動由麻繩及以LED香燭紮作而成、長約10米的彷真小火龍。在中文大學作為1年交換生，來自西班牙的Nikolas舞動過彷真火龍龍頭後大呼「Incredible!（不可思議）」，認為即使是舞動彷真火龍也非常費力，佩服火龍隊隊員將要舞動火龍遊走大坑各處。首次踏足亞洲的Nikolas形容經驗難能可貴，認為香港獨特的文化如各式各樣的節慶，對旅客非常吸引。

湖南學生指會將體驗分享到小紅書

從未訪港的學生亦對本土文化驚嘆不已，來自湖南的劉祖瑜從小愛看香港電視劇集，因而一直鍾情研究香港本地文化。她讚揚今次體驗式學習活動意念創新，鼓勵他們與本地人交流及學習傳統文化習俗。她拍攝了不少影片及照片，急不及待要分享到微信朋友圈及小紅書，邀請朋友來港觀賞舞火龍活動。是次活動由旅發局青年學院安排，參與學生將於9月28日現場觀賞大坑舞火龍盛會，分享中秋節慶喜悅。

大坑坊眾福利會副理事張國豪今年首度應旅發局邀請，安排非本地大學生參與舞火龍練習。他說活動由學生親身體驗舞火龍招式，比單從書本及網絡世界吸收知識更具意義，期望學生將親身體驗分享到世界各地，讓舞火龍活動有一天能「跳出香港」作巡迴表演。