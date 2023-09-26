熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-26 10:00:00

香港夜繽紛｜旅發局邀請中外學生舞火龍　西班牙學生大呼體驗不可思議

分享：
香港夜繽紛｜旅發局邀請中外學生舞火龍　西班牙學生大呼體驗不可思議(旅發局提供)

香港夜繽紛｜旅發局邀請中外學生舞火龍　西班牙學生大呼體驗不可思議(旅發局提供)

乘著政府啟動「香港夜繽紛」一系列活今年中秋節將迎來相隔4年復辦的大坑舞火龍，由928日至30日一連3天，市民和旅客可在大坑一帶街道觀賞火龍巡遊旅發局在月初邀請超過70名來自內地及29個國家的非本地大學生，親身體驗傳統舞火龍的精髓及文化。他們更將親身體驗分享到社交媒體上，展現香港的獨特文化及魅力，吸引海外親友來港感受。

香港夜繽紛｜旅發局邀請中外學生舞火龍　西班牙學生大呼體驗不可思議(旅發局提供) 香港夜繽紛｜旅發局邀請中外學生舞火龍　西班牙學生大呼體驗不可思議(旅發局提供) 一眾學員學習舞火龍的陣式及技巧，亦嘗試高舉真龍頭感受重量(旅發局提供) 一眾學員學習舞火龍的陣式及技巧，亦嘗試高舉真龍頭感受重量(旅發局提供) 一眾學員學習舞火龍的陣式及技巧，亦嘗試高舉真龍頭感受重量(旅發局提供)

西班牙學生認為經驗難能可貴

學生先參觀大坑火龍文化館了解歷史故事，其後在舞火龍總指揮指導下，學習舞火龍的陣式及技巧，親身舞動由麻繩及以LED香燭紮作而成、長約10米的彷真小火龍。在中文大學作為1年交換生，來自西班牙的Nikolas舞動過彷真火龍龍頭後大呼「Incredible!（不可思議）」，認為即使是舞動彷真火龍也非常費力，佩服火龍隊隊員將要舞動火龍遊走大坑各處。首次踏足亞洲的Nikolas形容經驗難能可貴，認為香港獨特的文化如各式各樣的節慶，對旅客非常吸引。

來自西班牙的 Nikolas 表示， 會向家鄉親友分享舞火龍傳統文化(旅發局提供) 學員與真龍頭合照留影(旅發局提供) 來自湖南的碩士生劉祖瑜指，會把活動經驗分享到微信朋友圈及小紅書(旅發局提供) 學員與真龍頭合照留影(旅發局提供) 學員與真龍頭合照留影(旅發局提供) 學員參觀大坑火龍文化館，認識舞火龍的起源及意義(旅發局提供) 學員與真龍頭合照留影(旅發局提供) 張國豪期望學員親身體驗後，將火龍文化傳遞到世界各地(旅發局提供) 學員參觀大坑火龍文化館，認識舞火龍的起源及意義(旅發局提供) 學員參觀大坑火龍文化館，認識舞火龍的起源及意義(旅發局提供) 學員參觀大坑火龍文化館，認識舞火龍的起源及意義(旅發局提供) 學員參觀大坑火龍文化館，認識舞火龍的起源及意義(旅發局提供) 學員參觀大坑火龍文化館，認識舞火龍的起源及意義(旅發局提供) 學員參觀大坑火龍文化館，認識舞火龍的起源及意義(旅發局提供)
Ad Block

湖南學生指會將體驗分享到小紅書

從未訪港的學生亦對本土文化驚嘆不已，來自湖南的劉祖瑜從小愛看香港電視劇集，因而一直鍾情研究香港本地文化。她讚揚今次體驗式學習活動意念創新，鼓勵他們與本地人交流及學習傳統文化習俗。她拍攝了不少影片及照片，急不及待要分享到微信朋友圈及小紅書，邀請朋友來港觀賞舞火龍活動。是次活動由旅發局青年學院安排，參與學生將於928日現場觀賞大坑舞火龍盛會，分享中秋節慶喜悅。

大坑坊眾福利會副理事張國豪今年首度應旅發局邀請，安排非本地大學生參與舞火龍練習。他說活動由學生親身體驗舞火龍招式，比單從書本及網絡世界吸收知識更具意義，期望學生將親身體驗分享到世界各地，讓舞火龍活動有一天能「跳出香港」作巡迴表演。

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受