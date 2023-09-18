香港夜繽紛｜梁志堅：大環境差中上階層移民　單靠夜市幫助不大

香港夜繽紛｜梁志堅指，大環境差及中產移民，單靠夜市對本港經濟幫助不大。

政府致力搞活夜市經濟，並在上周公布「香港夜繽紛」一系列活動。地產建設商會執委會主席兼會德豐地產主席梁志堅接受《明報》專訪時指，本港受到大環境不景氣影響，加上至少有20萬主要是中上階層移民，現時內需疲弱，單靠夜市對本港經濟幫助不大。此外，他認為香港需要把握機遇，但非只著重大灣區投資。

認要需請到人 「否則得個講字」

梁志堅質疑只靠夜市難以帶起經濟，因為需要請到人手，「否則得個講字」，他直言政府舉行夜經濟的活動並非完全沒有幫助，惟幫助不大，並舉例指銅鑼灣波斯富街以往「搵個舖都難」，但目前已是十室九空，「門面工夫都做得不好，怎搞夜市？」他又指，本港至少有20萬名主要為中上階層的人士移民，令人手缺乏，需從內外配合才可刺激經濟。

倡非只著重大灣區的投資

他又以中環海濱的夜市為例，指政府搞了10多年亦未搞得起，最多只有一段時間較興旺，平時只是定位作遊樂場般吸引孩童到訪。 然而，他說長遠仍看好本港擔當祖國的「南大門」角色，對未來10至20年發展感樂觀，香港需把握機遇，檢視各項發展範疇，而非只著重大灣區的投資。

對於政府發展北部都會區及交椅洲人工島，梁志堅認為能夠應付未來20至30年計劃，惟按他與政府交手經驗，認為當局程序疊牀架屋，程序繁瑣，建議作出改革，否則拖慢發展。