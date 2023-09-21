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2023-09-21 11:48:50

香港夜繽紛｜消防處稱符要求可在戶外明火煮食　飲食業促進一步拆牆鬆綁

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香港夜繽紛｜消防處稱符要求可在戶外明火煮食　飲食業促進一步拆牆鬆綁(資料圖片/李睿誓攝)

香港夜繽紛｜消防處稱符要求可在戶外明火煮食　飲食業促進一步拆牆鬆綁(資料圖片/李睿誓攝)

政府推動夜經濟，活動包括設立夜市，消防處署理高級消防區長張家浩在電台節目表示，已經接獲一些在公眾地方舉辦大型活動的申請，包括戶外市集或有食肆攤檔的夜市，消防處會在主辦單位申領牌照時，提供意見確保符合消防安全規定。消防處以風險為本原則制定了方便業界遵從的規定，營運者只需符合基本消防要求，例如設置滅火筒、滅火氈，及在攤檔的工作枱裝設屏障等，便可在場地設置明火煮食攤檔。

張家浩表示消防處會調配人手和資源，包括在周末、公眾假期或非辦公時間，進行風險評估及巡查，如果主辦單位遵從相關規定，消防處人員可即場發出消防安全證書，以減省主辦單位申領證書的時間。張家浩說過往亦容許在市集供應熟食，今次的優化是消防處24小時服務，主辦單位可以隨時聯絡消防處，以安排巡查及發出證書。

政府上周宣布啟動「香港夜繽紛」活動 政府上周宣布啟動「香港夜繽紛」活動 政府上周宣布啟動「香港夜繽紛」活動 政府上周宣布啟動「香港夜繽紛」活動

飲食業促進一步「拆牆鬆綁」

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯在同一節目說，如果在市集有明火煮食，食物有「鑊氣」會更好吃，他指部分大排檔或攤檔用煤氣供應煮食，亦有部分用石油氣或火水爐等燃料，希望當局可以進一步「拆牆鬆綁」，讓夜經濟更蓬勃。他又建議長遠而言，可提供更多類型的陸上或海上活動吸引遊客，例如本港海岸線長，可以考慮參考泰國，開放在海上經營滑浪風帆、水上電單車或降落傘等活動。

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另一方面，零售管理協會推出優惠計劃，消費者本月29日至11月30日期間，在晚上8時至凌晨3時，每次線下消費滿200元，並透過指定電子消費平台付款，會獲發有效期1星期的手機獎賞短訊或電子優惠券，可在全日任何時段到參與店舖使用優惠。

協會主席謝邱安儀在節目上表示，在參與政府消費券計劃的電子消費平台中，暫時Tap & Go及AlipayHK會參與今次推廣計劃，仍在與其他平台溝通。而暫有約20個品牌、逾600間商戶參加，提供不同優惠，例如提供折扣、回贈或禮品。她又提及，業界早前擔心要延長營業時間，人手安排有困難，今次容許市民無論在日間或夜間都能到店舖領取優惠，令不能延長營業時間的商戶也可受惠。

香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖）

謝邱安儀對十一黃金周市道審慎樂觀

即將迎來十一黃金周，謝邱安儀指按五一黃金周及暑假所看，旅客數字反彈速度不會太快，但每個假期都有改善，所以對市道審慎樂觀。她指始終本地消費市場比較疲弱，港人北上消費及外遊消費仍比較多，預計10月零售業總額維持低雙位數增長。

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