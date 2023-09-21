香港夜繽紛｜消防處稱符要求可在戶外明火煮食　飲食業促進一步拆牆鬆綁

政府推動夜經濟，活動包括設立夜市，消防處署理高級消防區長張家浩在電台節目表示，已經接獲一些在公眾地方舉辦大型活動的申請，包括戶外市集或有食肆攤檔的夜市，消防處會在主辦單位申領牌照時，提供意見確保符合消防安全規定。而消防處以風險為本原則制定了方便業界遵從的規定，營運者只需符合基本消防要求，例如設置滅火筒、滅火氈，及在攤檔的工作枱裝設屏障等，便可在場地設置明火煮食攤檔。

張家浩表示消防處會調配人手和資源，包括在周末、公眾假期或非辦公時間，進行風險評估及巡查，如果主辦單位遵從相關規定，消防處人員可即場發出消防安全證書，以減省主辦單位申領證書的時間。張家浩說過往亦容許在市集供應熟食，今次的優化是消防處24小時服務，主辦單位可以隨時聯絡消防處，以安排巡查及發出證書。