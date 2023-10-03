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2023-10-03 11:30:00

香港夜繽紛｜港長假離境人數比內地客入境多？李家超：相信香港人好鍾意去旅行 (更新)

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李家超指，首輪「香港夜繽紛」活動舉辦短短6日，已達到預期效果。(資料圖片／李睿哲攝)

李家超指，首輪「香港夜繽紛」活動舉辦短短6日，已達到預期效果。(資料圖片／李睿哲攝)

【11:30更新】特首李家超今日(3日)在行政會議前，總結過去中秋及國慶假期長周末的市況。他表示，國慶煙花匯演順利舉行，吸引逾43萬人在維港兩岸觀賞，遠多於過往平均20多萬人，形容首輪「香港夜繽紛」活動舉辦短短6日，已達到預期效果。被問到長假期間，港人出境人次比入境旅客多，當中「夜繽紛」是否能夠吸引港人留港和內地旅客來港消費時，李家超說，相信香港人很鍾意去旅行，在有機會時外遊是正常，亦反映香港要不斷增強旅遊方面的競爭力。

▼香港夜繽紛活動懶人包▼

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若不辦夜繽紛「肯定是零」

李家超稱，相信香港人很鍾意去旅行，在有機會時外遊是很正常，香港亦要面對這個趨勢，但亦反映香港要不斷增強旅遊競爭力，認為每個地方都要在這方面努力，政府有帶頭作用，惟業界和商戶亦要共同思考，想多些「橋」，令吸引力多樣化，政府會開放考慮不同地方值得參考的做法。

他續指，在推出「香港夜繽紛」活動初期，面對質疑和信心不足，惟香港人靈活和有方法，在過去的挑戰亦展現出彈性，相信可令旅遊回復旺盛，又指不少檔口都反映生意比想像中好，商場人流亦增多，相關活動會一直推動至年底，形容3個海濱景點，包括觀塘、灣仔和西環已有些成績。

他形容首輪「夜繽紛」活動舉辦短短6日，已達到預期效果，商場生意上升二至三成，市集檔主亦滿意生意，部分收入更增加5倍，認為達到「旺丁又旺財」的效果。李家超指，這類活動將延續下去、一浪接一浪地舉行，並鼓勵大家多嘗試加入不同元素，或者在不同地點舉辦「夜繽紛」活動，否則不舉辦的話「肯定是零」。

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十一國慶｜「半價睇戲」吸逾15.4萬人   打破過去10年紀錄

另外，李家超說國慶煙花匯演吸引超過43萬人在維港兩岸觀賞，遠多於過往平均20多萬人，認為警方就今次活動做好準備，也從善如流，當人潮減至安全水平，就提早開放道路，讓巿民及商戶可以繼續經營，享受「夜繽紛」活動，初步估計3個海濱夜市活動，有約10萬人次到場，有商場指生意上升二至三成。

他形容，國慶日多項由政府帶頭的慶祝活動，反應相當熱烈，康文署轄下17間博物館免費開放，合共有6.3萬人次參觀，當中太空館的參觀人次創單日新高，達1.1萬人次，「半價睇戲」活動也吸引到15.4萬人，打破過去10年最高的十一假期人次紀錄，而在在內地長假期首3日，訪港內地旅客亦已經有約46萬人次。

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