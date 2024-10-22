香港夜繽紛｜「潮IN黃大仙」10.25起舉行　免費嘆八合里牛肉、手打檸檬茶(附詳情)

不少港人周末喜歡北上消費，享受內地的購物和美食體驗。九龍東潮人聯會將於本周五(25日)起在黃大仙廣場舉辦為期3日的「潮IN黃大仙」活動，屆時現場將變身為「汕頭小公園」。活動除有文創展覽和樂隊表演外，還提供多款潮汕美食，當中邀請餐廳包括「八合里牛肉」、香港日日香滷鵝、快樂小羊串燒，以及潮仙手打鴨屎香檸檬茶等，入場免費，歡迎大家前來品嚐。

「潮IN黃大仙」將於下午4時至晚上10時舉行，將設16個攤位，其中潮汕美食還有滷水鵝、潮汕魚蛋、牛丸、糖蔥薄餅、手打檸檬茶、潮州功夫茶等。

主辦的九龍東潮人聯會常務副會長黃東周表示，今次「潮IN黃大仙」夜市除了賀國慶，亦是首個呼應《施政報告》夜經濟的活動，透過推廣家鄉文化，加強市民尤其青年對國家、家鄉的認識和歸屬感。他還提到手打檸檬茶的成本不菲，尤其杯子設計，十分適合拍照打卡。

除了美食，活動尚有免費傳統燈籠製作、非遺技藝展示，包括剪紙、刺繡、木雕等，亦有青年歌手在現場表演，獻唱流行及經典曲目。此外，主辦方特別設計8米高門拱，將「汕頭小公園」中心的中山紀念亭，呈現在市民面前，供大家打卡留念。