香港夜繽紛｜灣仔海濱藝遊坊一度無電 發展局：熟食區已接駁電力供應

政府早前宣布推出「香港夜繽紛」系列活動，其中今（27日）率先於灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行「海濱藝遊坊」活動。不過，現時海濱藝遊坊仍未有電力供應，亦有熟食檔表示，已加額外萬多元購買電力，又指未曾試過出現此等情況。對於事件，統籌方解釋因「地盤誤斷電」。

發展局晚上回應表示，問題已經處理，場內熟食區均已接駁電力供應，今天供電大致無問題；至於乾貨區，今天供電曾出現不穩，但目前已大致處理。局方亦已安排機電署人員和緊急供電承辦商進駐現場，以便在有需要時盡快提供支援。



港燈發言人表示，港燈電力供應一直保持正常，已經派工程人員到場，聯同機電工程署及發展局等相關政府部門，研究如何提供進一步支援。