香港夜繽紛｜灣仔海濱藝遊坊一度無電 發展局：熟食區已接駁電力供應

政府早前宣布推出「香港夜繽紛」系列活動，其中今（27日）率先於灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行「海濱藝遊坊」活動。不過，現時海濱藝遊坊仍未有電力供應，亦有熟食檔表示，已加額外萬多元購買電力，又指未曾試過出現此等情況。對於事件，統籌方解釋因「地盤誤斷電」。
發展局晚上回應表示，問題已經處理，場內熟食區均已接駁電力供應，今天供電大致無問題；至於乾貨區，今天供電曾出現不穩，但目前已大致處理。局方亦已安排機電署人員和緊急供電承辦商進駐現場，以便在有需要時盡快提供支援。
港燈發言人表示，港燈電力供應一直保持正常，已經派工程人員到場，聯同機電工程署及發展局等相關政府部門，研究如何提供進一步支援。
有檔主憂貨品「凍過水」
有本地傳媒報道，有熟食檔檔主表示，已繳交逾萬加購電力，但至今仍未有電，擔憂未來數天仍斷電，擔心投資數萬元的貨品「凍過水」；檔主又指曾參加與年宵、美食節等活動，認為今次統籌欠專業，希望政府有心搞好夜市應多汲取經驗。
統籌方解釋：地盤誤斷電
本地傳媒又引述是次統籌活動的「維港海上發展有限公司」行政總裁麥仲威解釋，表示已一早處理電力問題，但與鄰近地盤出現誤會，對方不慎斷掉活動電力，現已加緊安排，預料今日會解決。他續指，現場已安排鐵馬維持秩序，料入場人數會數以千計。