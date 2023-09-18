香港夜繽紛｜跨年倒數美酒佳餚巡禮將回復疫前規模　旅發局11月將向旅客送100萬份餐飲消費券

乘著政府啟動「香港夜繽紛」一系列活動，旅發局宣布在未來數月將「一浪接一浪」舉辦在晚間的旗艦盛事，由本月中秋佳節開始，至10月的萬聖節，一直到12月的聖誕節及除夕夜，串連中西節慶活動加強推廣。旅發局指跨年倒數和香港美酒佳餚巡禮將全面回復疫前規模，並會在11月推出全新100萬份的「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，每份價值100元。
本月底的中秋節將迎來相隔4年復辦的「大坑舞火龍」，由9月28日至30日一連3天，市民和旅客可在大坑一帶街道觀賞火龍巡遊。到了十一黃金周，旅發局會進行「國慶中秋雙節聯動」推廣，推出熱門主題直播系列，打造「抖音香港旅遊節」，並與明星及「博主」攜手推介多條城市漫遊路線。到了萬聖節，旅發局會加強向內地及海外市場宣傳節日娛樂體驗，亦會在旅遊旺區，包括中環、銅鑼灣和尖沙咀，以及公共交通工具添上節日裝飾，邀請市民及旅客找尋萬聖節造型吊飾縱影，拍照打卡留念。
美酒佳餚巡禮將回復疫前規模
闊別5年的「香港美酒佳餚巡禮」將於10月26日至10月29日回歸中環海濱活動空間。活動設約300個攤位，除了延續過往傳統，匯聚法國、意大利等36 個國家的美酒，更引入首次登場的芬蘭酒品、泰國的熱帶葡萄酒、東歐小國摩爾多瓦的葡萄酒，以及「中國葡萄酒」等新興酒品，加上過百款環球小吃，例如阿根廷烤肉、黑毛豬火腿、「大灣區美食」順德魚三寶、本地創意美食黑糖珍珠爆漿蛋撻等。
緊接一連4天的維港派對後，旅發局亦聯同全港逾300間酒吧餐廳業界於11月打造「品味全城」，讓市民及旅客由日到夜體驗香港享譽國際的酒吧及精彩飲食文化。當中再次舉辦「大師發辦」，聯同更多本地出色廚師，全新演繹經典菜餚，帶領大家串遊香港特色酒吧，全城人氣餐廳亦提供優惠餐單，炒熱餐飲氣氛，支援業界。
11月推「香港繽紛冬日巡禮」
旅發局於11月會推出「香港繽紛冬日巡禮」，呈獻巨型聖誕樹點綴維港。同樣在11月，旅發局將向訪港旅客送出100萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券，以鼓勵旅客夜間出外消費，體驗香港美酒佳餚。餐飲消費券每份價值100元，旅客免費領取後，憑券可於傍晚6時後光顧參與活動的酒吧及「優質旅遊服務」計劃認可餐館，享用即減100元的餐飲消費優惠。與此同時，旅發局會推出旅客開篷巴士夜遊香港優惠，今年11月至明年1月期間，旅客只需20元，便可乘搭3條指定路線穿梭香港島、九龍多個著名景點，欣賞夜色景致。而跨年倒數將會在除夕夜壓軸登場，維港上空再次綻放璀璨煙花。提升廟街夜市氣氛方面，旅發局正與有關商會及政府部門商討細節，透過舉辦美食活動、披上節日裝飾布置等加添氣氛，會適時公布詳情。
旅發局主席彭耀佳相信連串活動定能營造全城熱鬧夜間氣氛，吸引旅客與市民一起親身感受香港多姿多采的夜間魅力。而旅發局會全力提升香港城中夜晚繁華氣息，為市民及旅客帶來豐富的夜間體驗，並會在旅發局的一站式平台，網羅全城夜間活動資訊、消費著數等，方便市民及旅客閱覽，加強推廣攻勢。