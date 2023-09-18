香港夜繽紛｜跨年倒數美酒佳餚巡禮將回復疫前規模　旅發局11月將向旅客送100萬份餐飲消費券

乘著政府啟動「香港夜繽紛」一系列活動，旅發局宣布在未來數月將「一浪接一浪」舉辦在晚間的旗艦盛事，由本月中秋佳節開始，至10月的萬聖節，一直到12月的聖誕節及除夕夜，串連中西節慶活動加強推廣。旅發局指跨年倒數和香港美酒佳餚巡禮將全面回復疫前規模，並會在11月推出全新100萬份的「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，每份價值100元。

本月底的中秋節將迎來相隔4年復辦的「大坑舞火龍」，由9月28日至30日一連3天，市民和旅客可在大坑一帶街道觀賞火龍巡遊。到了十一黃金周，旅發局會進行「國慶中秋雙節聯動」推廣，推出熱門主題直播系列，打造「抖音香港旅遊節」，並與明星及「博主」攜手推介多條城市漫遊路線。到了萬聖節，旅發局會加強向內地及海外市場宣傳節日娛樂體驗，亦會在旅遊旺區，包括中環、銅鑼灣和尖沙咀，以及公共交通工具添上節日裝飾，邀請市民及旅客找尋萬聖節造型吊飾縱影，拍照打卡留念。