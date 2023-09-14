香港夜繽紛｜陳茂波：出來走動令市面更熱鬧　楊潤雄：逾八成戲院陸續提供夜場或尾場優惠

灣仔海濱設「大月亮」供市民「打卡」

發展局長甯漢豪表示，維港是香港特色，因此「香港夜繽紛」都離不開維港。她說，發展局會夥拍非政府組織，在灣仔、卑路乍灣，以及觀塘3個海濱舉辦活動，由9月底至11月底，每逢周末都會有免費活動，包括看表演及工作坊等；場內亦設有簡單零售及工藝品等。其中，打頭炮的活動是中秋國慶，灣仔會有傷健共融表演、懷舊工藝工作坊，亦有「大月亮」供市民「打卡」；西環卑路乍灣則有燈謎和攤位遊戲；觀塘海濱亦有光影視覺藝術活動和體驗。