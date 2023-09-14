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2023-09-14 20:27:56

香港夜繽紛｜陳茂波：出來走動令市面更熱鬧　楊潤雄：逾八成戲院陸續提供夜場或尾場優惠

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香港夜繽紛｜陳茂波：出來走動令市面更熱鬧　楊潤雄：逾八成戲院陸續提供夜場或尾場優惠

香港夜繽紛｜陳茂波：出來走動令市面更熱鬧　楊潤雄：逾八成戲院陸續提供夜場或尾場優惠 (李睿哲攝)

香港夜繽紛傍晚舉行啟動禮，財政司長陳茂波指，目的是未來數月至明年，晚上有多一些不同選擇和活動，讓市民一家大小按興趣參與，多出來走動一下，令市面更熱鬧和開心。

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香港夜繽紛｜陳茂波：出來走動令市面更熱鬧　楊潤雄：逾八成戲院陸續提供夜場或尾場優惠

甯漢豪表示，灣仔海濱設「大月亮」供市民「打卡」。(李睿哲攝)

灣仔海濱設「大月亮」供市民「打卡」

發展局長甯漢豪表示，維港是香港特色，因此「香港夜繽紛」都離不開維港。她說，發展局會夥拍非政府組織，在灣仔、卑路乍灣，以及觀塘3個海濱舉辦活動，由9月底至11月底，每逢周末都會有免費活動，包括看表演及工作坊等；場內亦設有簡單零售及工藝品等。其中，打頭炮的活動是中秋國慶，灣仔會有傷健共融表演、懷舊工藝工作坊，亦有「大月亮」供市民「打卡」；西環卑路乍灣則有燈謎和攤位遊戲；觀塘海濱亦有光影視覺藝術活動和體驗。

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香港夜繽紛｜陳茂波：出來走動令市面更熱鬧　楊潤雄：逾八成戲院陸續提供夜場或尾場優惠

香港夜繽紛｜陳茂波：出來走動令市面更熱鬧　楊潤雄：逾八成戲院陸續提供夜場或尾場優惠 (李睿哲攝)

楊潤雄：逾八成戲院陸續提供夜場或尾場優惠

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則指，康文署3個博物館會逢周末延長開館時間，並會舉辦特別活動，例如供小朋友的活動及觀星活動等。他又說，逾八成戲院已陸續就晚間場次或尾場提供特價優惠，希望市民飯後看場戲，開開心心。至於旅發局的美酒佳餚、主題樂園的萬聖節活動、除夕倒數、農曆年花車巡遊會繼續舉辦，而10月1日亦會有國慶煙花等。楊潤雄期望市民能找到有興趣的活動，多一點出來參與夜生活。

香港夜繽紛啟動禮。(李睿哲攝) 香港夜繽紛啟動禮。(李睿哲攝) 香港夜繽紛啟動禮。(李睿哲攝)
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