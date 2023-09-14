香港夜繽紛｜陳茂波：商場直播英超亞運　部分戲院提供夜場優惠　一文睇清香港夜繽紛活動重點 (持續更新)

政府傍晚將在西九文化區舉行「香港夜繽紛」啟動禮，由財政司司長陳茂波主禮。陳茂波簡介活動時表示，「香港夜繽紛」將推出多項活動，包括商場將於晚上播放英超及亞運；港鐵亦會推優惠送免費本地車程，不少因疫情取消的實體活動也將復辦。陳茂波指，政府今次將「香港夜繽紛」分為四個重點，包括 文化藝術體驗 、 海濱休閒體驗 、 節日精彩體驗 ，以及 多元娛樂體驗 。

香港夜繽紛｜文化藝術體驗

政府表示，文化藝術體驗將部分場館的開放時間延長，其中香港藝術館、香港科學館、香港太空館，於星期五、六、日及公眾假期，會延長開放至晚上10時；位於西九文化區的M+博物館會在晚間舉行博物館夜間展廳活動及工作坊；位於中環的大館則在未來6個月期間，舉行晚間表演和藝術展覽。

香港藝術館、香港科學館、香港太空館：周五、六、日及公眾假期延長開放至晚上10時

M+博物館：舉行博物館夜間展廳活動及工作坊

大館：未來6個月舉行夜間表演及藝術展覽

香港夜繽紛｜海濱休閒體驗

政府亦將在本港3個海濱場地，包括灣仔海濱、卑路乍灣海濱，及觀塘海濱舉行超過10項活動，包括表演、文創活動、小賣攤位、地區特色導賞等；亦會新設美食和手信攤位，提供音樂演出、無人機表演、藝術廊展覽及電影放映等。

而本港年度盛會「香港美酒佳餚巡禮」，已定於11月在中環海濱活動空間作實體舉行，並展開為期一個月的全城餐廳及酒吧推廣。