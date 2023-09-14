香港夜繽紛｜陳茂波：商場直播英超亞運　部分戲院提供夜場優惠　一文睇清香港夜繽紛活動重點 (持續更新)

政府傍晚將在西九文化區舉行「香港夜繽紛」啟動禮，由財政司司長陳茂波主禮。陳茂波簡介活動時表示，「香港夜繽紛」將推出多項活動，包括商場將於晚上播放英超及亞運；港鐵亦會推優惠送免費本地車程，不少因疫情取消的實體活動也將復辦。陳茂波指，政府今次將「香港夜繽紛」分為四個重點，包括文化藝術體驗、海濱休閒體驗、節日精彩體驗，以及多元娛樂體驗。
香港夜繽紛｜文化藝術體驗
政府表示，文化藝術體驗將部分場館的開放時間延長，其中香港藝術館、香港科學館、香港太空館，於星期五、六、日及公眾假期，會延長開放至晚上10時；位於西九文化區的M+博物館會在晚間舉行博物館夜間展廳活動及工作坊；位於中環的大館則在未來6個月期間，舉行晚間表演和藝術展覽。
- 香港藝術館、香港科學館、香港太空館：周五、六、日及公眾假期延長開放至晚上10時
- M+博物館：舉行博物館夜間展廳活動及工作坊
- 大館：未來6個月舉行夜間表演及藝術展覽
香港夜繽紛｜海濱休閒體驗
政府亦將在本港3個海濱場地，包括灣仔海濱、卑路乍灣海濱，及觀塘海濱舉行超過10項活動，包括表演、文創活動、小賣攤位、地區特色導賞等；亦會新設美食和手信攤位，提供音樂演出、無人機表演、藝術廊展覽及電影放映等。
而本港年度盛會「香港美酒佳餚巡禮」，已定於11月在中環海濱活動空間作實體舉行，並展開為期一個月的全城餐廳及酒吧推廣。
- 在3個海濱場地舉行（灣仔、卑路乍灣和觀塘）
- 香港美酒佳餚巡禮（2023年11月舉行）
香港夜繽紛｜節日精彩體驗
政府亦為不同節日籌備一系列活動，其中傳統節日中秋節，將會舉行疫情後的首度復辦的「大坑舞火龍」表演，香港和深圳兩地亦會同步舉行大型無人機表演；也會舉行中秋綵燈會，屆時除花燈外，維園將設戲帶來粵劇表演；沙田及屯門的場地會有青年團體演出，以及帶來雜技表演。
政府又指，將會事隔5年後再舉辦「國慶煙花匯演」；兩個主題樂園，海洋公園及香港迪士尼樂園，分別舉行萬聖節限定活動予市民；西九文化區會舉行「香港繽紛冬日巡禮」，場地將設置巨型戶外聖誕樹及舉行戶外倒數活動；至於農曆新年時，各區年宵市場將復辦乾貨攤位，維多利亞公園亦會設置特色攤位，戶外花車巡遊亦於年初一晚上復辦。
- 中秋節：大坑舞火龍、港深兩地同步舉行大型無人機表演、中秋綵燈會賞花燈、維園粵劇表演、沙田及屯門設青年團體表演
- 國慶煙花匯演
- 海洋公園及香港迪士尼樂園：萬聖節限定活動
- 西九文化區「香港繽紛冬日巡禮」：巨型戶外聖誕樹、戶外倒數活動
- 農曆新年：各區年宵市場復辦乾貨攤位、維園特色攤位、年初一晚復辦戶外花車巡遊
香港夜繽紛｜多元娛樂體驗
為響應政府香港夜繽紛，本港逾80個商場，會舉辦不同文化體育節目及室外夜間市集，並推出餐飲及消費優惠、配合夜間活動延長營業時間；食肆及酒吧亦會陸續推出優惠。
為振興飲食業，蘭桂坊協會逾百會員食肆及酒吧將推出優惠；市民逢周三晚，可免費進入跑馬地馬場公眾席，並於在跑馬地馬場賽道旁快活享受主題表演、啤酒園和美食；港鐵推出「玩夜啲 賞你搭」優惠，每乘搭五次，於晚上10時半後出閘的車程，則可獲一次免費本地車程；旅發局亦會向旅客派發「香港夜饗樂」優惠券，並提供開篷巴士夜遊等特別優惠，局方亦正與不同持份者商討，研究提升廟街夜市氛圍的不同方案，透過加入新元素增加吸引力；而工展會將有約900個攤位。
- 商場：逾80個商場舉辦不同文化體育節目和室外夜間市集、餐飲及消費優惠、配合夜間活動延長營業時間、晚上直播英超、泊車優惠
- 蘭桂坊協會：逾百會員食肆及酒吧推出優惠
- 馬會：市民逢周三晚可免費進入跑馬地馬場公眾席
- 港鐵：推出「玩夜啲 賞你搭」優惠，乘搭五次晚上10時半後出關的車程，可獲一次免費本地車程
- 旅發局：向旅客派發「香港夜饗樂」優惠券、提供開篷巴士夜遊特別優惠、研究提升廟街夜市氛圍的不同方案
- 第57屆工展會：將有約900個攤位
- 戲院：部分戲院推出夜場票價
陳茂波：希望夜晚市道氣氛旺返啲
陳茂波表示，本港自年初全面通關，而現時踏入第三季雖然已復常，但航班運力、消費市道等仍待恢復，不少商場、商店晚上9時左右便收舖，街道已經覺得比較靜，在此背景下催生「香港夜繽紛」。陳茂波又說，「希望夜晚氣氛熱鬧啲開心啲，通過一連串不同活動，讓一家大細、朋友、同事夜晚多啲娛樂，使夜晚市道氣氛旺返啲。」
夜市經濟｜多區商場延長開放時間
現場所見，會場擺放幾個擺位，有「香港美食」、「文化」等招牌。「香港夜繽紛」啟動禮由財政司司長陳茂波主持，並宣布一系列刺激夜市經濟活動。據悉灣仔海濱及星光大道都會舉辦不同主題的夜市活動，包括食、買、玩，多區商場亦會延長開放時間，中秋及國慶長假會有大坑舞火龍及國慶煙花匯演，當局相信屆時可以吸引市民外出，搞活夜間經濟。據了解，在M+外設置的攤位，有向出席啟動禮的嘉賓派發砵仔糕、雞蛋仔、菠蘿包、奶茶，現場亦有人演唱和打碟。