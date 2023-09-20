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2023-09-20 21:32:46

香港夜繽紛｜零售業界響應 中秋起晚上8時起消費滿200元 即獲電子優惠券

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市民屆時用指定消費工具消費滿200元，即可獲發電子優惠券。(資料圖片)

市民屆時用指定消費工具消費滿200元，即可獲發電子優惠券。(資料圖片)

政府上周宣布「香港夜繽紛」計劃詳情，香港零售管理協會今日(20日)宣布，為積極響應及支持「香港夜繽紛」活動，零售業界舉辦「夜消費．有 Jetso！」獎賞活動，由本月29日至11月30日期間，消費者只要在晚上8時至凌晨 3 時，以「拍住賞」(Tap & Go) 或 AlipayHK單次消費達港幣200元，即可獲發手機獎賞短訊或電子優惠券。

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零售業界響應「香港夜繽紛」。(資料圖片) 零售業界響應「香港夜繽紛」。(資料圖片) 零售業界響應「香港夜繽紛」。(資料圖片) 零售業界響應「香港夜繽紛」。(資料圖片) 零售業界響應「香港夜繽紛」。(資料圖片) 零售業界響應「香港夜繽紛」。(資料圖片) 零售業界響應「香港夜繽紛」。(資料圖片) 零售業界響應「香港夜繽紛」。(資料圖片) 零售業界響應「香港夜繽紛」。(資料圖片) 零售業界響應「香港夜繽紛」。(資料圖片)

電子優惠券有效期一星期  協會正邀請更多電子支付工具參與

活動由本月29日中秋節揭開序幕，至11月30日期間，市民只要在晚上8時至凌晨3時的內作任何本地線下消費，單次消費達港幣200元 (每張單計算)，透過「拍住賞」(Tap & Go) 或 AlipayHK 付款 ，即獲發SMS手機獎賞短訊或電子優惠券，有效期為1星期，期間可在全日任何營業時段，到參與活動的零售店舖或食肆領取優惠。

協會表示，是次活動的商戶包括超市百貨、傢俬電器、電訊及電子產品、鐘錶珠寶、眼鏡時裝、化粧及個人護理用品、補健食品，以及餐飲和便利店等不同種類的零售店舖。協會又指，正邀請更多電子支付工具參與活動，將在協會官方網頁和參與是次活動的電子支付平台，持續更新參與店舖名單，及其提供的獎賞禮遇等資訊。
 

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