香港夜繽紛｜首個周末44.5萬港人北上　學者斥吸客力弱倡攻節日活動

「香港夜繽紛」繼「搶人才」後再「搶人客」，深圳隨即推出吸引港客的措施還擊。過去兩日(16至17日)是「香港夜繽紛」啟動後首個周六、日，本港入境處數字顯示，兩日的北上港人達到44.5萬人次，與上月周末的43.7萬至47萬人次相若，惟訪港陸客有所減少，兩地「旅客逆差」擴闊至1.26倍。經濟學者關焯照表示，本月底海濱活動推出後，才知成效，但批評目前活動欠缺新元素，吸客力弱，倡舉辦內地沒有的節日活動。
北上港人按周增27.2%
港深兩地分別出招「搶人客」，昨天及前天是「香港夜繽紛」上周四(14日)啟動後首個周六。參考入境處數字，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭、中港碼頭和港澳碼頭等管制站出境，北上港人數字在剛過去周末為44.5萬人次，較對上發生「極端情況」多區水浸後的周六、日(9至10日)的35萬人次，上升27.2%；較超強颱風「蘇拉」吹襲後的周六、日(2至3日)的24.4萬人次，更上升82%。
如不考慮對上兩周分別受「極端情況」和超強颱風「蘇拉」餘波影響的兩個周末，只對比上月4個周末，剛過去的便有44.5萬人次港人北上，較8月19至20日的47萬人次，減少5%，但仍比8月5至6日的43.7萬人次，增加2%。
▼「香港夜繽紛」後首個周日晚上銅鑼灣情況▼
暑假後陸客減「旅客逆差」擴闊
內地旅客訪港人次亦有較明顯跌幅，剛過去的周六日只錄得19.7萬人次，較上月的24.4萬人次至30.3萬人次大跌，大跌42%至53%。陸客減少令「旅客逆差」擴闊，上月周六日的北上港人多於訪港陸客的倍數僅為0.44倍至0.89倍，但在剛過去的周六日，訪港內地客僅有19.7萬人次，令「旅客逆差」倍數急增至1.26倍。而對上兩周因天氣因素，「旅客逆差」倍數則高達1.47倍及1.85倍。
▼學者倡舉辦內地沒有的活動▼
關焯照料搶客戰年底見分曉
經濟學者關焯照向《am730》表示，「夜繽紛」剛剛啟動，故暫未見效，加上深圳積極搶客，需待本月底3個海濱場地活動出台，才可窺見其吸客能力，相信港深的搶客戰，至今年底才有分曉。他又估計，北上消費熱潮只能持續一年半載，主要受惠於來往交通方便，「去得多，悶就少咗人上去。」
不過，他認為，現時港府正籌辦的活動僅屬「復常」活動，如煙花匯演和美酒佳餚巡禮均是舊招數，留客能力有限，「就算搞廟街，如果旺就一早自己旺返啦，要搞好多新元素、打卡位……喺西九文化區擺啲兵馬俑出嚟，就會好多人貪新鮮去睇、打卡。」
倡舉辦內地沒有的活動
關焯照分析，香港租金高，無論在商場面積，或者消費價格，深圳都比香港有競爭力，香港只能借助中西匯萃的特色，利用維港優勢，推動內地沒有的活動，特別是節日旅遊活動，「例如大陸冇萬聖節，我哋就全港範圍搞萬聖節，內地唔准搞德國啤酒節，我哋又可以搞，搞亞洲街舞節，可以跳K-pop，中韓關係緊張，大陸唔搞得……好似日本睇櫻花、薰衣草，旅客記得，就會每年返去。」
8月及9月周末港人北上情況
|周末時段
|北上港人(人次)
|內地訪客(人次)
|北上港人多出內地訪客倍數
|9月16至17日
|445,058
|197,203
|1.26
|9月9至10日*
|349,682
|141,483
|1.47
|9月2至3日*
|244,640
|85,811
|1.85
|8月26至27日
|461,188
|243,655
|0.89
|8月19至20日
|469,987
|282,375
|0.66
|8月12至13日
|445,410
|301,173
|0.48
|8月5至6日
|436,723
|302,860
|0.44
|* 9月1日「蘇拉」吹襲本港、9月8日本港出現極端情況，市面受到影響
|資料來源︰《am730》整理入境處數據