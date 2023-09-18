香港夜繽紛｜首個周末44.5萬港人北上　學者斥吸客力弱倡攻節日活動

「香港夜繽紛」繼「搶人才」後再「搶人客」，深圳隨即推出吸引港客的措施還擊。過去兩日(16至17日)是「香港夜繽紛」啟動後首個周六、日，本港入境處數字顯示，兩日的北上港人達到44.5萬人次，與上月周末的43.7萬至47萬人次相若，惟訪港陸客有所減少，兩地「旅客逆差」擴闊至1.26倍。經濟學者關焯照表示，本月底海濱活動推出後，才知成效，但批評目前活動欠缺新元素，吸客力弱，倡舉辦內地沒有的節日活動。

北上港人按周增27.2%

港深兩地分別出招「搶人客」，昨天及前天是「香港夜繽紛」上周四(14日)啟動後首個周六。參考入境處數字，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭、中港碼頭和港澳碼頭等管制站出境，北上港人數字在剛過去周末為44.5萬人次，較對上發生「極端情況」多區水浸後的周六、日(9至10日)的35萬人次，上升27.2%；較超強颱風「蘇拉」吹襲後的周六、日(2至3日)的24.4萬人次，更上升82%。

如不考慮對上兩周分別受「極端情況」和超強颱風「蘇拉」餘波影響的兩個周末，只對比上月4個周末，剛過去的便有44.5萬人次港人北上，較8月19至20日的47萬人次，減少5%，但仍比8月5至6日的43.7萬人次，增加2%。

▼「香港夜繽紛」後首個周日晚上銅鑼灣情況▼