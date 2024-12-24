香港夜繽紛｜49項活動全數歸入「昔日活動」　學者質疑效益倡吸高消費郵輪客　

港府積極推動「活動經濟」，去年起接連推動「香港夜繽紛」、「日夜都繽紛」、「盛事經濟」及「熊貓經濟」。主打「夜經濟」的「香港夜繽紛」網站至本月初仍有3項活動，近日則顯示近50項活動悉數完成。經濟學者關焯照指，「夜繽紛」未能營造夜市氣氛，應聚焦「郵輪經濟」吸引高消費力旅客。經濟學者李兆波亦認為，政府應重點推動具經濟效益的盛事，亦需在爭取旅客過夜和便利旅客中取平衡。 記者︰曾偉龍 政府去年9月提出「香港夜繽紛」，揚言透過消閒和美食等活動為港人提供晚上娛樂，令晚市氣氛更旺。今年1月民政事務總署再啟動「18區日夜都繽紛」，舉辦地區特色活動，助力地區經濟。 「日夜都繽紛」疑錯列昔日活動 據《am730》記者觀察，「香港夜繽紛」網站在12月上旬仍顯示有3項活動進行，除在廟街的夜繽紛活動外，亦有「商場優惠及活動」和西九文化區音樂活動，但隨廟街夜繽紛於本月中完結，網站最新顯示，「香港夜繽紛」49項活動已全數歸入「昔日活動」欄目，包括去年在灣仔、堅尼地城卑路乍灣、觀塘三個海濱場地的夜市活動，以及去年12月中起、為期1年的廟街夜繽紛活動。不過，仍在進行的「18區日夜都繽紛」亦被列為「香港夜繽紛」活動之一，疑被錯誤歸類為「昔日活動」。 根據網站，「香港夜繽紛」自今年3月起再無啟動新的活動；而今年5月後亦無政府官員再公開談及「香港夜繽紛」。而「18區日夜都繽紛」網站現時顯示有17項活動，其中8項已經完結，另外9項會於本月或本月下旬舉行，主要為地區嘉年華。

關焯照促增郵輪泊港 冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，「夜繽紛」效果不大，政府主導下夜市欠缺特色，無法營造氣氛，亦未能帶旺夜街，「塘魚都唔出嚟」，而夜市亦屬低檔生意，「賣魚蛋，（對經濟）冇乜用」。他續指，政府現時推動盛事方向正確，但活動尚欠叫座力，「單車節有搞，但唔出名，馬拉松又搞唔到波士頓（馬拉松）咁，欠缺搞嘅能力……要適合嘅人去搞，歌星好叻，都要有好嘅經理人」。 他又指，近年各地郵輪旅遊「做到手軟」，但啟德郵輪碼頭的停泊次數落後亞洲區其他碼頭，建議政府改善碼頭配套，例如以免費單程穿梭巴士將郵輪客送到尖沙嘴等各旅遊區，同時加強說服郵輪泊港，透過「郵輪經濟」吸引高消費力遊客。