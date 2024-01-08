香港夜饗樂｜周三10點再搶10萬份餐飲消費券 旅發局教你4個領券貼士(附連結)

旅遊發展局（旅發局）將於周三（1月10日）上午10時起推出第二批共10萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，供市民於網上免費領取，涵蓋全港約110個商戶、合共超過600間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒吧。市民即日起可於活動官網預覽商戶名單。
「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券每份價值港幣100元，市民成功領取後，可於每日傍晚6時後前往已揀選的食肆或酒吧，堂食消費滿港幣100元或以上，享用即減港幣100元的餐飲消費優惠。
參與食肆包括港式煲仔菜、地道麵食及粥品
第二批「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券繼續滋味大放送，參與的食肆包括港式煲仔菜﹑地道麵食及粥品﹑米芝蓮星級粵菜食府﹑海鮮酒家﹑重慶火鍋﹑美式快餐﹑連鎖炸雞店﹑少女系 Café﹑高質法國菜﹑意大利菜﹑東南亞菜﹑日韓菜等，亦有多間人氣時尚酒吧。
記住以下4個貼士，領取「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券就更得心應手：
（一） 預先註冊 Discover Hong Kong 電子平台帳戶
市民要領取餐飲消費券，必先擁有 Discover Hong Kong 電子平台帳戶，以香港手機號碼註冊便可，每個手機號碼只可註冊一個帳戶。現有用戶毋須再次登記，建議預先嘗試登入，確保帳戶有效。
（二） 準時 Click 入官網連結 耐心輪候取券
第二批餐飲消費券將於周三上午10時起在活動官網派發，由於參與市民可能眾多，請耐心等候。活動網站將於10時開始安排市民輪候進入網站領取餐飲消費券，建議市民毋須過早進入網站。
（三） 確保電子錢包有空間取券
每個帳戶同一時間只可領取最多一份餐飲消費券，於商戶兌換後才可以再領取其他消費券（視乎供應情況）。如果市民早前已成功領取第一批餐飲消費券，必須使用後方能騰出電子錢包空間，領取第二批餐飲消費券。而餐飲消費券加到「我的錢包」後，不可取消及更改。
（四） 成功取券30日內每晚6時後享用
餐飲消費券自領取日﹙即加入到電子帳戶錢包當日）起計30日有效，逾期不獲補發，適用於每日下午 6 時後至當晚商戶休息為止。使用餐飲消費券時，市民需要在自己的手機登入Discover Hong Kong 電子平台帳戶，在已取券的頁面，點擊「使用優惠券」，然後掃描食肆或酒吧提供的旅發局二維碼兌換。如同枱有多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的餐飲消費券，可在同一帳單疊加使用。