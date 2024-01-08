香港夜饗樂｜周三10點再搶10萬份餐飲消費券 旅發局教你4個領券貼士(附連結)

記住以下4個貼士，領取「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券就更得心應手： （一） 預先註冊 Discover Hong Kong 電子平台帳戶

市民要領取餐飲消費券，必先擁有 Discover Hong Kong 電子平台帳戶，以香港手機號碼註冊便可，每個手機號碼只可註冊一個帳戶。現有用戶毋須再次登記，建議預先嘗試登入，確保帳戶有效。

（二） 準時 Click 入官網連結 耐心輪候取券

第二批餐飲消費券將於周三上午10時起在活動官網派發，由於參與市民可能眾多，請耐心等候。活動網站將於10時開始安排市民輪候進入網站領取餐飲消費券，建議市民毋須過早進入網站。

（三） 確保電子錢包有空間取券

每個帳戶同一時間只可領取最多一份餐飲消費券，於商戶兌換後才可以再領取其他消費券（視乎供應情況）。如果市民早前已成功領取第一批餐飲消費券，必須使用後方能騰出電子錢包空間，領取第二批餐飲消費券。而餐飲消費券加到「我的錢包」後，不可取消及更改。 （四） 成功取券30日內每晚6時後享用

餐飲消費券自領取日﹙即加入到電子帳戶錢包當日）起計30日有效，逾期不獲補發，適用於每日下午 6 時後至當晚商戶休息為止。使用餐飲消費券時，市民需要在自己的手機登入Discover Hong Kong 電子平台帳戶，在已取券的頁面，點擊「使用優惠券」，然後掃描食肆或酒吧提供的旅發局二維碼兌換。如同枱有多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的餐飲消費券，可在同一帳單疊加使用。

