香港大學調查指對校長指控缺證據　張翔稱大學聲譽受嚴重損害

香港大學校務委員會在周五（12日）晚公布，表示接納專責小組的報告，認為「吹哨者」的電郵指控校長張翔行為不當的證據不足。張翔在今日（13日）凌晨聲明回應指調查結論證明，一連串匿名舉報屬子虛烏有，對於造謠者透過匿名電郵作出嚴重誹謗，理應受到強烈譴責。

香港大學在周五晚公布，表示校委會在周五接納了專責小組提交的報告，在檢視按港大有關的「舉報」政策及程序，以及收到有關電郵投訴涉及的問題。小組認為可掌握的證據不足以確立對張翔的指控。