香港大學調查指對校長指控缺證據　張翔稱大學聲譽受嚴重損害

香港大學校務委員會在周五（12日）晚公布，表示接納專責小組的報告，認為「吹哨者」的電郵指控校長張翔行為不當的證據不足。張翔在今日（13日）凌晨聲明回應指調查結論證明，一連串匿名舉報屬子虛烏有，對於造謠者透過匿名電郵作出嚴重誹謗，理應受到強烈譴責。
香港大學在周五晚公布，表示校委會在周五接納了專責小組提交的報告，在檢視按港大有關的「舉報」政策及程序，以及收到有關電郵投訴涉及的問題。小組認為可掌握的證據不足以確立對張翔的指控。
港大校委會又決定，將交由轄下人力資源政策委員會、財務委員會及其他委員會檢視報告結果，並會就已採取或將採取的措施向校委會報告，防止已發現的問題再次發生。
張翔指匿名電郵嚴重誹謗應受譴責
張翔其後發出聲明，指調查報告經半年的調查，證實對其指控皆不成立，並還他清白。聲明指調查「充分」證明一連串的匿名舉報都是子虛烏有。又指有人惡意地將大學機密資料等，斷章取義地發送給傳媒，扭曲事實及誤導公眾，以達至不可告人的目的。張表示對造謠者透過匿名電郵，對他及大學作出嚴重誹謗，應受到強烈譴責。並認為大學應慎重運用匿名舉報制度，在真相未明時，尊重及保護及被舉報者的權益，防止被濫用。
張又認為，雖然調查證明其清白，但對香港大學造成的傷害仍難以彌補。又指大學職員怕被捲入失實投訴，影響日常運作。而大學的發展亦難以推進，部份更被迫暫停，他又指在全球招聘人才的計劃受挫，個別已簽約的國際頂尖學者因而卻步。張稱會加強與校委會溝通，帶領管理層推進大學改革，提高效率。張表示希望大學運作重回正軌，回歸平靜，讓職員重新投入工作，追回被浪費的機會和時間。