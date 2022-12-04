香港婦協辦「二十大精神」講座 鼓勵青年貢獻

香港各界婦女聯合協進會(婦協)早前舉辦「學習貫徹二十大精神」系列講座，推動婦女關心社會事務。

其中11月19日舉辦了「『二十大』新征程 青年新使命」分享會，婦協主席何超瓊主講，與近三十位香港婦協顧問、理事會成員及半邊天畢業學員深入探討二十大精神，及當中賦予對青年的新使命、新征程。何超瓊表示，必須建立民族自信，堅持以中國特色去促進社會和經濟的發展，改善人民的生活，引述國家主席習近平講話「青年強則國家強」，鼓勵青年人更好的把握機遇，以所長貢獻國家所需。

第二場講座，則於11月26日完成，副主席暨社會及法律事務委員會召集人蔡關頴琴主持「學習貫徹二十大精神」講座，邀得全國人民代表大會香港特別行政區基本法委員會副主任、前港區全國人大代表譚惠珠分享二十大精神見解和心得，譚惠珠闡釋二十大報告中給香港的啟示，同時針對報告中「中國式現代化」、「高質量發展」、「民生福祉」、「國家安全」等關鍵詞分享真知灼見及精彩解說。活動參與總人數約130人，包括近60位香港婦協顧問、理事會成員及團體會員代表現場出席活動；亦有近50位參加者在香港天津工商專業婦女委員會、荃灣葵青區婦女會、赤柱婦女會三間團體會員及友好團體香港東莞清溪同鄉會的分會場線上參與；另外還有多個團體會員參與者通過網上觀看直播，令各界對全面落實「一國兩制」、充份發揮「一國兩制」的特質優勢有更深刻認識。