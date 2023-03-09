香港婦女幸福感76.77分 李家超︰女性對社會貢獻舉足輕重

昨日是國際婦女節。行政長官李家超昨出席2023年國際婦女節酒會致辭時指，​婦女在香港的各行各業都發揮領導作用，舉例現屆特區政府26位主要官員中，有6名女士，佔團隊近四分一，比例是歷屆政府最高。今屆的行政會議召集人葉劉淑儀，更是回歸以來首位出任行政會議召集人的女性。在公務員中級別最高的18位常任秘書長中，亦有逾六成為女士。至於政府委任的諮詢及法定組織非官方成員中，女性佔三成六，與20年前比要高10個百分點。反映香港女性參與社會發展的貢獻是舉足輕重。

李家超昨早上載與6名女高官的合照，又大騷手指心心，向全港女士和其團隊中的女將表達祝福和敬意。他指，繼施政報告增加「婦女事務委員會」撥款後，財政預算案再增撥1億元用作婦女發展，使「婦女自強基金」年度撥款增至2,000萬元，是現屆政府上任前的5倍。李家超強調，重視和欣賞婦女的貢獻，尤其對面對壓力和困難的女性應給予更多支持和幫助，讓她們能兼顧就業和家庭，同時釋放潛能，在職場、家庭和社會中，活出精彩人生。

另外，「香港好聯盟」去年12月底就「香港婦女的幸福感指數」訪問1,209名本港婦女，以100分為滿分，平均分為76.77分。其中50歲以上女性的心理幸福感較50歲以下女性高，反映年齡越大、學歷越高、居所越大，女性的整體身心健康水平就越高。