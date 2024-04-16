香港婦女生活滿意度升　對經濟前景滿意度最低

測量指標分為居住環境、身體及精神健康、法治和治安等10個領域，所有滿意指數亦較往年上升。其中，與子女或晚輩關係得分最高，達7.39分，其次則是感情及婚姻生活 (7.15)、居住環境 (7.15) 和社交活動及人際關係 (7.08)。聯誼會認為，結果反映政府多年來在改善公共房屋及居住環境方面的努力得到成果。

為了解婦女對生活的滿意度，港區婦聯代表聯誼會於今年1月2日至25日以電腦系統隨機抽樣，電話訪問1,045位20歲以上的香港婦女。調查結果顯示，受訪婦女總體生活滿意度為6.73分，即香港婦女整體生活品質處於中等以上水平。

此外，經濟和發展前景今年首次被納入訪題，得分5.90，成滿意度最低的領域。副會長張心瑜表示，香港經濟於過去幾年受到損傷，相信經濟發展成市民最關心的議題之一；盼能通透過增設相關訪題，更了解社會需求，助香港婦女發展。張心瑜又稱，20至29歲群體對經濟及發展前景極為不滿 (3.85分)，建議政府積極發揮年青人才能，如拓展科技產業、資助低息或無息創業基金。

或反映年輕群組無結婚或生育打算

調查亦特別探討離婚率、生育率等香港婚姻制度的情況。立法會議員簡慧敏指，面對高離婚率、低生育率的情況，有近七成20至29歲受訪表示不擔心，反而有近半60歲以上的年長受訪者感擔心。簡慧敏續指，20至29歲群組對經濟環境、前景等的滿意度相對低，認為不擔心高離婚率及低生育率，可能顯示她們無結婚或生育的打算，因此不關注情況，而非代表對婚姻或生育有信心。