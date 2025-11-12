香港學校教育展月底亞博舉行 涵蓋幼稚園至大專院校 校長：新來港生須盡快適應廣東話或英語授課

來港就學的非本地學生數目持續增長。由4個學校議會合辦的第三屆「(大灣區)香港學校教育展」，本月28日起一連3日在赤鱲角亞洲國際博覽館舉行，至今已有逾300間學校報名參展，涵蓋幼稚園、中小學和大專院校，當中包括9個辦學團體參展單位，預計參觀人數達5萬。 今次教育展主題為人工智能(AI)，教育展籌委會主席、津貼小學議會主席張作芳表示，3場AI講座會集中談及學生未來需要哪些AI技能，如學校或學生如何使用AI才能增進學習成效、如何善用AI解決問題等，並會繼續推出模擬課室體驗活動，供參加者認識本地課堂運作。

考試准用簡體字惹熱議 近日有小學准許考試寫簡體字，引起熱議和家長批評不公。本身是小學校長的香港資助小學校長會名譽主席鍾麗金指，內地新來港學生最需要了解學校的教學語言，並要盡快適應廣東話或英語授課模式，相信除多年前已沿用「普教中」的學校外，大部分都不會特別遷就。 香港津貼中學議會主席李伊瑩就說，據其觀察不少內地生都能很快適應有別於內地的學校運作模式，而很多學校也有各種協助，如推出同學夥伴計劃、舉辦適應活動等。

李伊瑩又稱，中學主要考核邏輯思維和解題能力為主，加上考評局公開試都接受正確的繁體和簡體字，因此會視乎考核目標決定接受簡體字與否，正如英文科外，其餘英文應考科目都不會著重文法正確與否。 香港直接資助學校議會主席陳狄安補充，最重要是學生要看懂繁體字的題目，他另透露議會已與澳洲格里菲斯大學達成協議，全港直資中學校長可按學生的中學文憑試預計成績推薦學生，只要達5科16分就可報讀該校所有課程並獲無條件取錄。