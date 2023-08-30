香港學童快樂指數微跌0.15分 學習壓力全面上升 醫生指疫後同學難以適應面授課

開學在即，相信不少莘莘學子都已在「執書包」做準備；但心理上亦要有所準備。 有調查指，2022至2023學年香港學童快樂指數為6.62分，較上年度微跌0.15分，亦創下自2012至13年開始是項調查以來第二低。研究團隊又指出，同學的學習壓力有所上升，相信與疫情後，難以適應面授課有關。專家呼籲，家長開學後多留意孩子情緒，了解他們與新同學相處的狀況。

學童自我管理，以及處理情緒等方面能力下降 調查由嶺南大學STEAM教育及研究中心、多過辦學團體合辦，並獲施永青基金會資助。調查於今年3月起接觸全港非國際學校及直資學校的中小學，共10所小學和10所中學參與，成功收回1,448名小學生、1,795名中學生，以及145名老師的問卷。 研究團隊於2017/18年加入「生命教育指數」，內設有4個心理資本(習慣)，分別是Love關愛(關心他人健康和是否快樂)，Insight智慧(勇於接受批評，工作玩耍休息取得平衡)，Fortitude堅毅(勇於面對困難)及Engagement行動(主動尋找興趣發展所長)。而調查以上述四個項目進行評分，結果指出，香港學童快樂指數為6.62分(10分滿分)，較上年度微跌2.2%；研究團隊指出，開心指數變化與Insight智慧項目，即學童自我管理，以及處理情緒等方面能力，由3.532分下降至3.502有關，另外三個項目數值大抵平穩。

中二「未受欺凌指數」下降5%，受欺凌人數變多 調查亦發現，2023年「未受欺凌指數」(1至5度，數字愈高代表愈未受欺凌)各級平均數位3.814，較去年(3.840)略跌約1%，即情況輕微嚴重了。另外，除了中二、中三外，其他年级的學習壓力全面上升。其中小五和中四學生變化最為顯著，分別上升6.69%及3.92%。負責調查的研究所所長何濼生指，本年度學童快樂指數跌幅微不足道，但「未受欺凌指數」方面值得留意，因儘管高年級的「未受欺凌指數」較低年級高，但相關指數亦有降低的趨勢，如中二的「未受欺凌指數」下降5%，受欺凌人數變多。而男童「不受欺凌指數」顯著低於女童，反映男童受欺凌現象較女童更為普遍。 教師的生命教育培訓不足 促培訓涵蓋所有老師 調查亦就校內有關珍惜生命、鼓勵發展所長等的教育活動評分，量度「生命教育指數」，指數越高則越有效減低欺凌情况。調查發現指數連續兩年上升。但何濼生關注教師的生命教育培訓不足，現約7成老師對生命教育感興趣，但只有4成教師稱曾受培訓，他認為培訓應涵蓋所有在職或有意成為老師的在學人士。