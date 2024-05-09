香港家庭幸福指數兩連跌 最新指數6.06分僅屬一般

家福會於1月以隨機抽樣方式，訪問2,014名18歲或以上與家人同住的香港居民，回答涵蓋家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會連繫、社會資源和生活平衡等6個範疇共26條題目。家庭幸福指數以10分滿分，愈高分即愈幸福，並以分數劃分4個級別，低於5分為較差、5至6分屬偏低、6至7.5分為一般，7.5分或以上則屬良好。最新指數為6.06分，屬「一般」水平的低端，較2022年的6.10分和2020年6.31分低。

香港家庭幸福指數兩連跌。香港家庭福利會公布2024年「香港家庭幸福指數」，為6.06分，屬「一般」水平，並較2020年跌0.25分。當中家庭健康跌幅明顯，社會連繫在過去三次調查均得分最低。負責調查的家福會表示，經歷三年疫情目前仍屬疫後復常階段，市民需時回復正常生活。

社會連繫分數最低

在6個範疇中，社會連繫在過去三次調查均得分最低，徘徊在3、4分之間，最新為3.34分。而「家庭健康」分數明顯下跌，由2022年7.07分跌至6.74分，社會資源亦減0.11分至4.69分。「家庭資源」分數上升最多，增0.15分至7.35分，分數最高的為家庭團結，有7.46分。

調查亦發現，家中有照顧者的家庭幸福指數為5.81分，較家中沒有照顧者的6.24分相距甚遠。此外，過去3年中，約一成受訪者的家中有照顧者移居海外，當中近五成人表示在家人移居海外後照顧壓力有不同程度的增加。