香港寬頻3宗錯誤收費事件 涉款99萬 遭罰8萬

通訊事務管理局公布，香港寬頻於本年1月至4月發生3宗涉及固定和流動電訊服務用戶的錯誤收帳事件，當中包括因軟件出錯而引致的重複收費，及未給予應有的折扣等，三宗事件影響逾萬名客戶，涉及的錯誤帳款總額約99萬元。通訊辦已調查上述3宗事件，經考慮調查結果及香港寬頻的申述後，通訊局認為香港寬頻違反了其綜合傳送者牌照，以及其服務營辦商牌照的部分要求，決定向香港寬頻罰款80,000元。

三宗錯誤收款事件涉99萬元

通訊事務管理局表示，今年4月至5月期間，收到香港寬頻向局方匯報3宗發生於同年1月至4月間的錯誤收款事件。首宗事年在4月1日凌晨1時至3時發生，原本適用於部分用戶的折扣，因相關系統及軟件故障，導致錯誤收費，有4,262名固網和手機電話用戶受影響，涉款218,000。香港寬頻在4月4日收到客戶查詢才察覺收款異常。

第二件事件涉及香港寬頻的手機應用程式「My HKBN」。蘋果iOS版本9.3.5於3月30日更新後，致「My HKBN」出錯，即使用戶透過「My HKBN」成功繳費，該程式仍然顯示「繳費失敗」，令客戶重複付費，事件持續至4月13日早上11時。共有1,251名固網和手機用戶受影響，涉款674,000元。

第三件事件則涉在1月1日至4月18日期間，香港寬頻一個計帳系統出錯，致錯誤收費，共有4,716名固網和手機用戶受影響，涉款96,000元。