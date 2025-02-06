香港寵物節今日開鑼　展覽集團：65歲長者可免費進入今年所有展覽

香港寵物節2025由今日(6日)起至周日(9日)，一連4日在灣仔會展3號展覽廳舉行。今屆展會規模是歷來最大，26萬平方呎的會場內，有近400個參展商參展，設超過1,000個展位，匯聚知名寵物食品和用品品牌，讓寵物愛好者攜帶愛寵一同入場盡情購物。

踏入新一年，各位寵物主人最大願望想必是愛寵健康快活。香港寵物節2025今日(6日)舉行，場內不只有多種寵物食用品供選購，更有標本工作坊、貓貓選美等活動。另外，主辦方展覽集團亦指，由是次港寵物節起，持長者卡、65歲長者可免費進入集團今年共12個展會。

博覽更設有各種寵物主題的展區及多項精彩活動，包括「香港狗會新春嘉年華」、「迎春接福CFA冠軍貓展2025」、「第18屆狗狗全國運動會」及全港最大型的室內「寵物同樂主題公園」等。

另外，今年「香港寵物節2025」首度增設「動物多元生命館」、「國際寵物文創潮玩區」及全新海外展區，其中「動物多元生命館」雲集多種爬蟲界巨星，包括展出蘇卡達象龜、美洲鬣蜥等多種爬蟲類，還有生態教育講座、甲蟲標本工作坊等活動；「國際寵物文創潮玩區」及全新海外展區匯聚多個國內外品牌，展示創意滿載的寵物周邊商品與手作。

65 歲免費進入所有展會

展覽集團主席王學譜指，為響應推動銀髮經濟，展覽集團決定讓65歲持長者卡長者免費參與寵物節在內，集團今年所有、共12個展會；65歲長者須帶同長者卡到展會的特別票務中心辦理進場手續，他料全年會涉及300萬張進場門票。另外，集團亦銳意把大灣區旅客帶入展會，集團未來即將安排免費跨境交通、旅客折扣和免費入場券，料今年每季吸引15,000內地旅客。

寵物經濟潛力龐大

展覽集團主席王學譜表示，香港寵物經濟潛力龐大，他引述集團早前的調查，香港市民每月花費2,086元作寵物支出，按年增長3%，整體香港寵物產業規模達62億。他希望寵物節可促進商界與公益組織的協作，共同打造更完善的寵物友善社會。