香港寵物節昨開鑼 學生帶校內寵物蛇參展 籲勿跟風養蛇

今年是蛇年，部分人或對蛇或爬蟲類動物的關注度增加而飼養。昨起一連4日舉行的香港寵物節2025，一如往年有多種寵物食用品供選購，有師生藉活動帶同學校寵物蛇和鬣蜥參展，盼讓大眾認識爬蟲動物，並呼籲大眾勿因蛇年「跟風」養蛇。另外，商展引入芝士龍蝦高價食材寵物食用罐頭；指首日人流遜去年，但平均消費卻稍為上升。主辦方展覽集團表示，持長者咭的65歲長者可免費進入集團今年所有展會。

香港寵物節2025昨日起至星期日(9日)，一連4天在灣仔會展舉行，每天中午12時開始，晚上9時閉館，周日則提早一小時關閉。今屆展會規模是歷來最大，有近400個參展商、過千個寵物用品展位。