香港寵物節昨開鑼 學生帶校內寵物蛇參展 籲勿跟風養蛇

今年是蛇年，部分人或對蛇或爬蟲類動物的關注度增加而飼養。昨起一連4日舉行的香港寵物節2025，一如往年有多種寵物食用品供選購，有師生藉活動帶同學校寵物蛇和鬣蜥參展，盼讓大眾認識爬蟲動物，並呼籲大眾勿因蛇年「跟風」養蛇。另外，商展引入芝士龍蝦高價食材寵物食用罐頭；指首日人流遜去年，但平均消費卻稍為上升。主辦方展覽集團表示，持長者咭的65歲長者可免費進入集團今年所有展會。
香港寵物節2025昨日起至星期日(9日)，一連4天在灣仔會展舉行，每天中午12時開始，晚上9時閉館，周日則提早一小時關閉。今屆展會規模是歷來最大，有近400個參展商、過千個寵物用品展位。
新設展區
今年展覽首度增設「動物多元生命館」、「國際寵物文創潮玩區」及全新海外展區。其中動物多元生命館雲集多種爬蟲界巨星，聖若瑟英文中學師生設立攤檔，並帶同在校內飼養的兩條蛇及一隻鬣蜥參展。林同學指，學校的寵物都來自領養和街坊捐贈，是次參展希望讓大眾認識爬蟲類動物的特性和飼養方式。蛇年吸引部分人「跟風」養蛇，他坦言，擔心有人一時興起養蛇，之後出現棄養潮，認為大眾養蛇前要評估自身能力；而寵物蛇胡亂棄放山邊等，不單影響香港生態，更危害動物生命。
在生命館除可以看到活生生的動物，亦有標本工作坊活動，讓入場人士有機會了解將甲蟲、大閘蟹等生物製作成標本的過程。展商「蟲魂」推出甲蟲標本工作坊，創辦人譚智健坦言活動首日，工作坊反應平平，相信因標本製作須處理內臟，工序看似繁複所致。他指標本製作並非想像中複雜，成品亦非常美觀，希望推廣這項較為新穎的活動。
寵物經濟潛力龐大
展覽集團主席王學譜表示，香港寵物經濟潛力龐大，他引述集團早前的調查，港人寵物支出月花2,086元，按年升3%， 整體香港寵物產業規模達62億元。
不少人已將寵物當成家人，生活用品及食品亦愈用愈優質。參展商「Kakato」主要出售以芝士龍蝦等高價食材製作的寵物糧食罐頭。展商負責人麥輔庭指，展會首日人流較去年少，但顅客平均消費卻由去年的平均500元升至平均800元；昨日最大手筆的客人更買了過萬元「罐罐」。他相信即使經濟欠佳，「寵物主人唔會慳呢喲錢」，故對銷情有信心。
65歲免費進入所有展會
寵物節門票30元，持長者咭、傷殘人士證、1米下小童免費入場。展覽集團為響應推動銀髮經濟，集團今年所有共12個展會，持長者咭的65歲長者均可免費入場，料涉及300萬元。