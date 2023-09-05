香港專科「疫」市第三度擴充 40,000呎日間手術及內窺鏡中心正式投入服務

香港的公營醫療服務一直享譽全球，但面對本港人口急劇老化、年齡增長與生活方式相關的疾病患病率持續上升等趨勢，公營醫療系統所承受的挑戰日益嚴峻，專科服務輪候時間過長等新聞更是屢見不鮮。要有效紓緩公營醫療壓力，公私營醫療協作可謂刻不容緩，而日間醫療中心的出現，不但可以為市民提供具質量又可負擔的中小型手術及檢查服務，亦可以讓公立醫院集中資源處理其他高危手術，達至分流作用。成立於2006年的香港專科，17年來致力推動日間醫療中心的發展，於疫情肆虐期間更展開第三度擴充。日前（8月26日），香港專科位於旺角雅蘭中心5至6樓新擴建40,000平方呎的日間手術中心及內窺鏡中心舉行開幕儀式，宣佈正式啟用。

除醫院外全港最大私營日間手術中心

規格設備儼如「迷你醫院」 日間手術是將入院做手術及出院整個過程濃縮在同一日內完成，包括術前準備、手術、術後觀察和恢復等程序，病人在手術後經過觀察就可出院，毋須過夜留醫。香港專科早於2009年進行首次擴充，於旺角雅蘭中心開設8,000平方呎日間內窺鏡中心，及至2015年再擴充至17,000平方呎。是次的日間手術中心及內窺鏡中心擴充計劃，由規劃、動工、完成興建到正式啟用，歷時兩年。完成第三度擴充後，整個香港專科的醫療中心總面積達60,000平方呎，當中日間手術中心和內窺鏡中心，更佔地超過40,000平方呎，合共設有4間按國際手術指標而建造的正氣壓手術室及10間負氣壓內窺鏡室，規模與設備再度升級，儼如「迷你醫院」。 日間手術中心 位於雅蘭中心6樓，設有4間參考香港衛生署發出的日間醫療中心實務守則以及多個國際手術指標而建造的正氣壓手術室，通風系統按照HTM 03-01（2021 Edition） - Specialized Ventilation for Healthcare Premises而設計，並使用獨立於大廈的換氣系統HVAC，能確保對溫度和濕度敏感的醫療設備的準確運行。中心同時配備「隔離」電力系統IPS（Isolated Power Supply）及不斷電系統UPS（Uninterruptible Power Supply），確保電力供應；而中央消毒物品供應部（CSSD）亦劃分為清潔去污與消毒、檢查與包裝、滅菌、冷卻、無菌物品儲存及分發等多個程序，確保手術儀器在安全環境下保持無菌狀態。

日間內窺鏡中心 位於雅蘭中心5樓，共有10間負氣壓內窺鏡室及可同時容納11張病床的復甦區。延續香港專科創辦之初的傳統，負氣壓內窺鏡室使用醫院級別入牆式醫療氣體供應系統，從醫用氣體供應源通過中央供應管道，安全、便捷地向醫療中心各病區供應醫用氣體（O2、MA4、CO2），並自設風冷式中央制冷系統，重要醫療區域使用24小時空調系統。