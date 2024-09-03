香港小童群益會 恩童計劃 「愛你1000日」 支援0至3歲嬰幼兒的健康成長

為人父母都希望寶寶可以健康成長，但現實中不少家庭面對各式各樣的困難，使他們在為寶寶提供友善成長環境時受到限制。有見及此，香港小童群益會於2021年創立恩童計劃，計劃由註冊社工及嬰幼兒成長發展專業團隊組成，為屯門、元朗、天水圍及觀塘區育有0至3歲嬰幼兒的家庭提供實證為本服務，從家到社區服務點－童喜點支援早期兒童介入，為嬰幼兒編織安全保護網。

「我們相信每位兒童都是恩典，值得在人生最早階段擁有相同的起步點。」恩童計劃@屯元天的隊長，註冊社工郭蔓菁姑娘表示，恩童計劃以「愛你1000日」理念設計嬰幼兒親子服務，支援父母由寶寶人生首階段開始，在「家」為寶寶提供優質家庭環境滋養，並延伸到社區服務點－童喜點，讓寶寶以玩學習，獲取一切成長所需的發展機會。計劃支援父母按月齡以遊戲為嬰幼兒提供優質刺激，促進親子依附關係，建設家庭社區網絡，以全面介入模式達致保護兒童。郭姑娘指，當父母能夠在寶寶的「黃金1000日」掌握養育的知識、心法和手法，父母會更懂得閱讀寶寶的需要，與寶寶溝通，同時能幫助寶寶達至與月齡相符的發展能力，對日後成長帶來裨益。故此，童喜點一直致力為寶寶提供親子遊戲探索的機會，以促進寶寶五大範疇的發展，包括溝通、粗大動作、精細動作、問題解決及社會與適應。此外，團隊亦會引導父母應用「兒童為本遊戲介入方式」於遊戲及日常生活中與寶寶共處，陪伴寶寶盡情探索。

多感官遊齡 讓孩子自由探索 童喜點的設計分為「春、夏、秋、冬」四區，地板分別以不同的物料打造，如位於夏區的「雲夏湖」便模仿了沙灘，透過呈現水不同的形態及溫度（霧氣、雨水和冰）、地板上的貝殼紋，讓孩子從觀察，主動探索、感官接觸中邊學習邊玩耍。「儘管寶寶在玩耍過程中可能弄得較『污糟』，但我們鼓勵父母放手讓寶寶享受肆意玩耍。所謂的『Messy Play』就是鼓勵寶寶自行決定遊玩的方法，用身體去感受周邊的環境，有助加強寶寶接受新事物的能力。」郭姑娘與團隊亦會指導父母以兒童為本的方式引導孩子自我調節。

學習兒童為本教養法 鼓勵及陪伴孩子成長 為幫助父母掌握嬰幼兒的月齡發展里程碑，場內貼有不同月齡發展小貼士，鼓勵父母給予寶寶月齡相符的優質刺激，建立寶寶不同的能力。其中，場內設有各種不同的樂器和玩具，旨在給予寶寶多元化的感官刺激，培育寶寶的溝通、大肌肉、小肌肉、解難，以及社交與適應五大範疇發展能力。同時，場內更設有寶寶成長書櫃和遊戲區，讓父母陪伴寶寶一起閱讀繪本、玩玩具和遊戲，增加親子互動溝通。團隊亦會引導父母以強項為本的教養方式，正面回應寶寶的遊戲內容，例如「你能夠自己開到水龍頭，你很有方法呢！」、「你可以自己扶著站，你似乎很滿足呢！」，以促進寶寶的自信心及學習興趣。郭姑娘表示，「有些父母會與我分享他們以前會對寶寶的行為不知所措，但來到童喜點後他們學會了閱讀寶寶的需要，更學習了如何溫柔而堅定的與寶寶溝通」，可見感知教養有助促進嬰幼兒的成長發展及父母的養育能力，讓家庭能夠在養育過程中滋養孩子。 此外，場內亦設有全身鏡，讓寶寶可以看到自己，建立對自我的認知。還有不少仿真嬰兒玩偶，可讓父母在團隊的指導下學習與寶寶進行嬰兒按摩，並與寶寶進行身體接觸，促進親子親密關係。

設不同主題布置 助孩子探索世界 「整個場區每季都會更換主題，並設置各個運用感官探索的遊戲區域，希望用生活化的主題，讓父母懂得如何在日常生活中，繼續支持寶寶以遊戲探索四周。」郭姑娘表示，團隊在設計佈置時花了不少心思善用場地空間，他們更會因應不同季節或節日更換不同主題，希望為居住於屯元天的寶寶帶來不同的體驗。而童喜點的每一個佈置細節，包括場內所有玩具的篩選，都是團隊按照寶寶月齡成長及能力發展安排。除了貼心照顧嬰幼兒的需要，計劃亦十分關注父母身心靈健康，故服務中亦有為父母提供舒適自在的自我關顧空間及父母社區支援網絡。例如父母可參與家長休息站活動釋放日常壓力，為自己充電；以及參與父母教養小組，在團隊的引導下學習實踐感知教養，促進寶寶成長的同時建立正面親子關係。

與孩子互動玩樂 助寶寶月齡達標 恩童計劃使用由香港小童群益會進行驗證研究的《兒家．宜居家庭環境觀察量表》作為評量嬰幼兒家庭環境的重要工具，以實證為本方式，認識嬰幼兒家庭環境及親子互動狀況，從而提供適切援助。社工在安排首次家訪時，亦會提供「寶寶到戶遊戲服務」，用遊戲方式讓嬰幼兒在最舒服的環境展現自己的能力，同時讓父母了解如何以遊戲為寶寶提供優質刺激。恩童計劃除了借出適合嬰幼兒使用的家居設備予有需要家庭，以達至保護兒童，更會針對嬰幼兒個人成長發展，為家庭送贈與月齡相符的玩具及學習素材，讓每位孩子都能獲得平等發展機會。「父母能透過參與『親子遊戲約會』與寶寶進行遊戲互動，在社工及幼兒工作員指導下與寶寶建立親子依附關係。父母還可以使用活動派發的延伸學習包，在家中繼續與寶寶玩遊戲。」計劃為父母提供實證為本的家長課程，如親子遊戲小組及安全圈教養課程等，以提升父母與嬰幼兒的互動質素，強化父母的親職能力。 在參與計劃的首15個月，童喜點將安排社工跟進家庭需要，如寶寶達36個月月齡並將入讀幼稚園，計劃社工亦會連繫幼稚園的駐校社工，幫助寶寶入學後更順利適應新環境。 父母心聲： 從嚴厲管教到 感知教養孩子 見證孩子轉變 育有兩子的Man（化名）在幼子21個月時經醫生轉介參與恩童計劃。在參與計劃前，她曾懷疑幼子有特別學習需要，因他甚少開口說話，且經常會把頭撞到牆上，令她甚為擔憂。「細仔喜歡在童喜點玩耍，亦結交了不少朋友。他的情況現在已有明顯好轉，近日覆診時醫生更指他的發展情況理想。」Man指因她常常帶兩名孩子參與童喜點服務，兩兄弟自來童喜點後，性格變得更開朗，甚至願意跟陌生人打招呼，主動探索不同事物。Man除了多了與孩子互動及溝通，更學會「不打不罵」，一改過往對孩子的嚴厲管教，用耐心引導和鼓勵教養孩子。參與計劃將近一年的時間，Man表示在參與父母活動的過程中認識了不少同路人，大家彼此在育兒路上的扶持及提醒，亦使她更有信心面對未來各種育兒的挑戰。

新手媽媽學湊仔 擺脫緊張焦慮 Winnie（化名）是一名新手媽媽，育有一名8個月大的寶寶，她因產後情緒低落情況經醫生轉介參與計劃。計劃開始初期，Winnie表示自己缺乏對孩子發展需要的了解，加上身邊沒有長輩能夠幫忙，她經常很容易感到緊張及焦慮，擔心因照顧不當而影響寶寶健康。談及參與計劃後的轉變，Winnie分享她在社工首次家訪時學會了用沙槌發出聲響吸引寶寶，以練習其視覺追蹤及頸部左右移動，加強孩子的粗大肌肉發展； 而近日社工姑娘更陪伴她與寶寶練習俯臥時間，加強她照顧孩子的信心。 社工除了在家訪後贈送適齡玩具，分享日常如何透過遊戲促進兒童發展，更會定期與Winnie分享不同階段的月齡發展需要，甚至給予育兒建議，如在家安裝兒童安全欄柵等。在寶寶約5個月大開始，Winnie便帶寶寶到童喜點參與服務，現在她每星期都會帶寶寶到童喜點。隨著育兒的信心逐漸提升，Winnie變得更主動與孩子互動，亦會按月齡為孩子提供刺激。在參加計劃的半年間，Winnie喜見寶寶發展持續進步並達至月齡發展，同時她亦從安全圈課程學會了安撫寶寶情緒，讓自己緊繃的情緒得以放鬆。她表示如未來時間許可，她會繼續報名參加童喜點的活動，學習更多照顧寶寶的知識。

香港小童群益會自2021年創立恩童計劃後，一直致力提供優質及專業的早期幼兒介入服務，並於2022年設立「童喜點@觀塘」。承蒙周大福慈善基金及利希慎基金贊助，計劃於2023年設立「童喜點@屯元天」，繼續服務屯門、元朗、天水圍及觀塘區育有0-3歲嬰幼兒之家庭，而計劃服務對象主要來自醫生、護士及社工轉介的嬰幼兒家庭。除了服務轉介的家庭外，計劃亦歡迎有興趣的家庭報名參與「親子遊戲約會」服務，以遊戲為寶寶提供優質刺激，促進親子依附關係。

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