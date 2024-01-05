香港市區預辦登機｜香港站Check in及行李寄艙 快速程序只需4步驟

自從香港全面開關後，身邊總有朋友隔個月去日本、台灣、歐洲等旅行。根據入境處統計數據，2023年7月暑假旅遊旺季，香港居民經機場出境人次達96.6萬。加上早前日圓匯率跌至新低，相信會有更多香港人趁著聖誕新年假期出發旅遊。使用市區預辦登機服務，可以提早把行李寄艙和取得登機證，到機場時便可直接到過關，既省時又方便。
香港市區預辦登機｜九龍站及國泰外航空公司暫停運作
由於市區預辦登機服務暫時未全面恢復，目前只有選乘國泰航空的乘客，可於早上6時至下午3時期間，在香港站免費使用市區預辦登機服務。而九龍站及其他航空公司的市區預辦登機服務則繼續暫停運作，直到另行通知。
乘客可在航班預定起飛前24小時至最少90分鐘，在服務時間內辦理登機手續及託運行李。機場快綫乘客需使用八達通或機場快綫車票進入市區預辦登機區域，車費將於進入預辦登機區域時被預先扣除，而進入月台時將不會再次被扣除。
香港市區預辦登機｜注意行李體積
若使用市區預辦登機服務，必須留意以下事項。現凡於市區預辦登機託運的行李，行李體積不得超過145厘米(長) x 100厘米(闊) x 85厘米(高)，而且重量不可超過70公斤。國泰航空的市區預辦登機服務櫃位，無法處理有關客艙提升、超額行李和加長空間座位的即時獎勵兌換，以及與團體及旅行社預訂相關的服務。如有需要處理以上事項，則需要到機場處理，不能使用市區預辦登機服務。
另外，使用服務前應先檢查旅行證件是否具有晶片護照的標誌。凡擁有該標誌的旅遊證件，就可以使用智能登記櫃檯，自行列印登機證和行李標籤。晶片護照標誌一般顯示在護照的正面。
香港市區預辦登機｜市區預辦登機程序
- 步驟1：前往香港站市區辦理登機區域的智能登記櫃檯，點按屏幕並選擇國泰航空，以掃瞄護照或登機證方式來檢索航班資料。
- 步驟2：行李標籤部分，再一次確認個人資料，輸入電話號碼及電郵地址。成功確認行李中沒有受管制及禁止用品後，選擇所需的行李標籤數量，便可把標籤列印出來。
- 步驟3：登機證部分，到列印登機證部分，乘客可於該程序檢視或選擇座位，然後列印登機證 。已完成辦理登機手續的乘客亦可在此更改座位。
- 步驟4：成功獲取行李標籤和登機證後。根據行李標籤背後之指示，把標籤繫在行李上，並保留尾部收據。完成後，可前往行李寄艙櫃位託運行李。