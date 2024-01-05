香港市區預辦登機｜香港站Check in及行李寄艙 快速程序只需4步驟 護照要有指定標誌？

香港市區預辦登機｜九龍站及國泰外航空公司暫停運作

由於市區預辦登機服務暫時未全面恢復，目前只有選乘國泰航空的乘客，可於早上6時至下午3時期間，在香港站免費使用市區預辦登機服務。而九龍站及其他航空公司的市區預辦登機服務則繼續暫停運作，直到另行通知。

乘客可在航班預定起飛前24小時至最少90分鐘，在服務時間內辦理登機手續及託運行李。機場快綫乘客需使用八達通或機場快綫車票進入市區預辦登機區域，車費將於進入預辦登機區域時被預先扣除，而進入月台時將不會再次被扣除。