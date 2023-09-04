香港市區麻雀數量微跌至24.3萬　深水埗區仍踞首位

香港觀鳥會今年5月進行第八屆全港麻雀普查，按結果推算，估計香港市區有約 24.3萬隻樹麻雀(下稱麻雀），較去年大約26.8萬隻微跌了約10%，除2021年外，近6年麻雀數目維持在24到27萬隻，轉趨平穩。觀鳥會為需要至少10年持續監察，才能掌握較準確的種群趨勢，呼籲市民共同參與「數多啲、知多啲」，共建鳥類友善城市。

觀鳥會倡研 就雀鳥友善建築物展開立法

香港觀鳥會今年普查模式大致與往年相同，普查員5月分組在全港88條一公里長路線數算麻雀數目，然後按結果推算，估計全港約有24.3萬隻麻雀，除鄉村及商業區外，其他土地用途的麻雀數量都較上年為少。如以土地用途劃分，最多麻雀聚集的是鄉村區、住宅區和康樂及休憩區；若以全港 18 區劃分，深水埗區繼續是最多麻雀聚集的區域，屯門區及黃大仙區緊隨其後。

同時，今年是第四年將珠頸斑鳩、鵲鴝、紅耳鵯及紅嘴藍鵲，4種城市常見雀鳥納入普查對象，結果顯示，珠頸斑鳩的市區數量估算為5.8萬隻，鵲鴝1.7萬隻，紅耳鵯6萬隻，紅嘴藍鵲3,600隻。前三者的數量較去年減少，惟紅嘴藍鵲的數量則增加，並首次在普查中，錄得農業區及工業區的紀錄。

今年是香港觀鳥會有關麻雀普查踏入第八年，數量經歷多次升跌，由2016年大約30萬隻，到2021年一度跌至歷來最少的21萬，至往年回升，今年微跌，儘管數字轉趨平穩，但觀鳥會盼望各界能夠共同關注和消除城市雀鳥面對的各種潛藏危機，共建鳥類友善城市，並建議政府應仿傚其他地區的做法，就雀鳥友善建築物展開立法研究。