香港市區麻雀數量跌一成至24.3萬 觀鳥會︰或受天氣食物量影響

普查由逾120名普查員、在5月6至14日的上午8至11時做點算，88條長一公里的普查路線覆蓋全港18區的6個土地用途，包括商業區、鄉村地區、住宅區、工業區、農業區、康樂及休憩區。結果顯示，香港市區共有約24.3萬隻麻雀，數量較上年普查(26.8萬)跌約一成，6個土地用途，當中4個出現的麻雀數量均較去年少；若以全港18區劃分，深水埗區續是最多麻雀聚集的區域，屯門區及黃大仙區緊隨其後。4種城市常見雀鳥亦納入普查對象，當中珠頸斑鳩的市區數量估算為5.8萬隻，鵲鴝1.7萬隻，紅耳鵯6萬隻，以及紅嘴藍鵲3,600隻，前三者的數量較去年減少，惟紅嘴藍鵲的數量則增加，並首次在普查中於農業區及工業區錄得紀錄。觀鳥會研究主任鍾晉霆表示，麻雀數量有機會受天氣、食物是否充分等影響，但因普查未有收集相關數據，未能確定實際原因。

香港觀鳥會助理教育經理余暢恒認為，雀鳥數量反映城市生物多樣性，如果城市管理不善、使用過量非針對性殺蟲水，會導致生物多樣性降低，雀鳥的天然食物亦會減少，導致雀鳥數量下降，盼政府「做好啲管理」，繼續栽種適合本地雀鳥食用的本地原生物種樹木，以增加雀鳥數量，並建議政府仿效其他地區的做法，就雀鳥友善建築物展開立法研究。他表示，觀鳥會自2021年起透過「全球鳥撞地圖」收集本港的鳥撞紀錄；到今年平台共錄得約250隻鳥撞個體，當中本港麻雀、紅耳鵯及珠頸斑鳩分別有9、7及14個鳥撞紀錄，美孚、青衣城、中文大學等地是鳥撞黑點，主因是一些新落成建築採用大量玻璃幕牆。

老鼠膠是都市雀鳥另一危機

老鼠膠是都市雀鳥面對的另一危機。余暢恒解釋，野生雀鳥會被黏在老鼠膠上的昆蟲吸引而誤中老鼠膠陷阱，難以獨力脫困，最終或會因受傷、飢餓等因素而死亡。他又引用嘉道理農場數據，指今年1月接收到共25隻誤中老鼠膠的麻雀、鵲鴝、珠頸斑鳩等野生的都市雀鳥。余暢恒呼籲市民在玻璃貼防鳥撞貼紙，並停止使用老鼠膠，減少使用非針對性的除害防治方法，保留一些無害的昆蟲和無脊椎動物，讓雀鳥覓食。