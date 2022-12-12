香港建築師學會巡迴展 回顧展望業界發展里程

為慶祝香港特別行政區成立25周年，香港建築師學會在「創意香港」及香港駐紐約經濟貿易辦事處的資助下，舉辦城市規劃建築設計成就展《越界 - 回憶 . 實現 . 變進》，早前先後於杭州、北京、紐約巡迴展出，壓軸的香港站展期則由本月起至下月4日。

今次巡迴展覽展示香港一眾建築師的專業知識及貢獻，並就「過去與未來相遇，東方與西方交匯」的命題作出獨特見解，展現出對這座城市過去的沉思、現今不拘一格的創意社區，和對於可持續發展的規劃，通過一同「重塑過去、展望將來」，帶出香港建築業界不論是在本地或周邊地區均佔著領先地位，同時具有開創未來的無限可能。

策展團隊共邀請了超過40組香港及海外參展單位，各單位採用了創新裝置、沉浸式體驗、多媒體展示及研究分析等多元化的形式，呈現香港作為一個國際大都會的發展歷程。展覽既展示了一系列富有啟發性的建築專案和設計作品，同時邀請參觀者前來探索多元香港，細味其堅韌無比的人文精神與獨特的地方風貌，從而促成由建築角度出發，探討城市、傳統、文化和未來之間的跨時代對話。

策展團隊成員之一林雲峯表示，《越界 - 回憶 . 實現 . 變進》巡迴展覽透過多位才華橫溢的建築師、設計師和藝術家所創造的精彩及跨界別的傑作，完美地展現出香港不論是過去、現在，還是未來的獨特優勝之處。他希望透過展覽激發社會對創意社區的想像，走出固有框框，跨越界限，認識建築專業對社會的種種創意與貢獻。

香港站展覽在中環「The Annex」及亞洲協會香港中心麥禮賢夫人藝術館舉行，開放公眾免費入場。展覽期間，策展團隊亦特別安排了一系列以「十二越界」為名、圍繞展覽主題的免費活動予公眾參與，包括對談環節、建築師導賞及參展者分享會。