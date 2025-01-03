香港微電子研發院(MRDI)宣布任命高騰博士為行政總裁。

研發院董事局主席陳正豪教授, BBS指高騰博士具備豐富經驗、國際視野，以及出色的策劃和領導才能，對於高騰博士出任行政總裁表示歡迎。「董事局欣賞高博士在微電子產業和生態系統研發領域過去30多年的工作，展現其以成果為本的思維和在創新科技範疇的領導能力。董事局相信其跨地域市場的眼界、領導才能和項目管理經驗，定能引領研發院邁向下一個重要發展階段，促進『從一到N』的科研成果轉化和協助業界發展。」院方期待高博士帶領研發院在微電子領域的發展，引領香港實現國際創新科技中心的願景。

對於獲邀成為MRDI行政總裁，高騰博士表示榮幸。「獲研發院董事局的信任和研發院工作團隊的支持，出任行政總裁。我非常期待與不同背景的夥伴和業界合作。」他續指研發院的成立象徵著香港微電子領域的重要轉型，「我們的願景是成為亞太區內支援微電子發展的領先機構之一。我們提供一共同平台，推動『政產學研』協作，提升行業競爭力、推動創新，並滿足香港和大灣區不斷提升的微電子研發需求。」高博士指位於元朗創新園的微電子中心，將建立兩條8吋中試線(分別為碳化矽及氮化鎵)，協助初創、中小企業解決痛點，進行試產，將科研成果產業化，促進與本地和國際大學及研究機構的多邊合作，培育微電子人才，促成科研協同效應。

曾任校際微電子中心中國分部首任總經理

據院方介紹，高騰博士於創新科技領域擁有三十多年經驗。自1995年起，高博士於比利時校際微電子中心(Interuniversity Microelectronics Centre, IMEC)研習及工作長達20年，並於2010年獲IMEC委任為IMEC中國的首任總經理，協助IMEC在中國業務的拓展。

2015年高博士出任上海微技術工業研究院(SITRI)的首席戰略官，同時擔任SITRI的附屬機構及關聯機構要職，包括上海微技術國際合作中心(SIMTAC)總經理，及福州物聯網開放實驗室(FIoT-LAB)董事長及總經理。到2023年，高博士轉任浙江創芯集成電路有限公司(Zhejiang ICSprout)的副總經理，專責集成電路虛擬製造項目。多年來，高博士率領來自中國內地和海外的國際專業團隊推動研發成果，在促成尖端研究和開發項目的同時，於滿足市場需求並推動技術進步中發揮了決定性的作用。高騰博士以開創思維及領導才能，順利完成四所研發機構的成立，分別是IMEC中國、SIMTAC、FIoT-LAB和上海汽車芯片工程中心。