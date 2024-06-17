香港快運夥AXA安盛推旅遊保　機身首度披上合作宣傳 (多圖)

國泰航空旗下香港快運(HK Express)宣布與AXA安盛、AXA Partners成為獨家合作夥伴，為旅客提供全面保障和服務，遊日旅客更可享有雙倍保障額。香港快運首次將合作夥伴商標貼於機身，該艘A321neo型號客機內外機身均貼有AXA宣傳，並由無數個「安」、「盛」字組成城市天際線，機艙內亦有展示AXA保障方案宣傳。客機今晚將啟航飛往台灣，旅客和飛機迷有機會捕捉到首架合作標誌客機的身影。 ▼HK Express首次在機身披上合作宣傳▼

香港快運稱乘客漸適應新行李政策 即日起，香港快運乘客在官方網站預訂機票時，只需同時一按就可完成投保程序，醫療及相關費用保障額50萬元，其餘包括行李及個人財物6,000元、租車墊底費3,000元，赴日本的旅客在部分項目更可享雙倍保障額，以及在日本指定城市免費使用遙距視像診症服務。AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基解釋，日本作為香港快運熱門航線，有最多客戶選乘，同時觀察到港人熱衷到日本自駕遊，因此提供日本租車自負額和行李及個人財物雙倍保障額，未來亦會積極考慮擴展至其他航線。