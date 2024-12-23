香港快運推出「Ukids 小探索家升級再造單肩包」 透過手作工作坊與東涌少數族裔家庭分享節日喜悅

自去年起，香港快運積極推出一系列升級再造產品，結合創意與可持續理念。繼去年推出的慈善聖誕襪、小熊公仔Berry，以及聯乘「Moving Drawing」的限量旅行袋後，今年再下一城，攜手本地舊衣升級再造工廠The Billie Upcycling，透過無水技術將退役制服升級為再生紗線，製作出趣味十足的「Ukids 小探索家升級再造單肩包」。這款單肩包設計充滿童趣，以旅遊元素與香港快運品牌插圖為特色，並附送三個可熨貼於袋面的刺繡襟章（品牌標誌及飛機造型），讓使用者自由裝飾，展現個人創意。

還有數天就到聖誕節了！大家預備好聖誕佳節打扮了嗎？為了傳遞節日祝福，令大家有一個暖心聖誕節，香港快運航空（香港快運）早前於總部舉辦一場溫馨的冬日手作工作坊，邀請超過10個少數族裔家庭參與，與小朋友一起裝飾全新推出的「Ukids 小探索家升級再造單肩包」。活動特別邀請機師與機艙服務員向小朋友介紹航空業的日常工作，並由升級再造項目合作夥伴 The Billie Upcycling代表向参加者講解升級再造的過程與重要性。「Ukids 小探索家升級再造單肩包」由退役香港快運小童機組人員制服升級再造製成，即日起於 國泰品味商店 上獨家限量發售，大家不妨為聖誕節打扮增添一些色彩！

香港快運商務總監王基傑表示：「香港快運植根香港，致力回饋社區，特別是我們所在的東涌社區。我們很高興能與致力改善香港少數族裔生活的小彬紀念基金會合作，為超過20名來自東涌少數族裔家庭的小朋友及家長舉辦這場手作工作坊。活動中，小朋友不僅裝飾自己的單肩包，還有機會向機師和機艙服務員了解航空業日常工作，並由合作夥同The Billie Upcycling代表介紹升級再造的過程。」

「『Ukids 小探索家升級再造單肩包』不僅展現了品牌的創意與活力，也體現我們對推動循環經濟及本地可持續發展方面的承諾。我們希望透過這些升級再造產品，提升社會的環保意識，並凝聚社區力量，共同邁向更可持續的未來。」王續說。

「 Ukids 小探索家升級再造單肩包」限量發售

香港快運再次與The Billie Upcycling合作，推出「Ukids 小探索家升級再造單肩包」，並邀請他們為小朋友介紹升級再造的重要性和原理。製作單肩包所用的再生纖維紗線採用無水技術，製作過程中不消耗水資源，亦避免產生化學廢物；包裝袋則採用可生物降解的水溶性#INVISIBLEBAG，取代傳統塑膠袋，減少不必要的即棄包裝。透過升級再造設計，香港快運成功將約3,000件舊機艙服務員制服當中的八成布料重新利用，充分實踐香港快運對可持續發展方面的承諾。

「Ukids 小探索家升級再造單肩包」即日起於國泰品味商店正式發售，每個為港幣280元。香港快運亦會於Facebook及Instagram舉辦有獎問答遊戲，大家亦可在指定帖子上留言分享升級再造的創意點子。香港快運將選出20個最佳答案，送出「Ukids 小探索家升級再造單肩包」。密切留意香港快運的社交媒體！*