香港快運擴展機隊接收A321neo　新機設236個座位可省20%耗油量

未來兩年再接收16架同款客機

為配合亞洲市場急速增長的旅遊需求，香港快運表示，已落實在未來兩年接收16架空中巴士 「A321neo」客機，而是次到港的為首架相關型號客機。香港快運稱，「A321neo」是空巴「A320neo」系列中擁有最長機身的一員，採用新一代的引擎和鯊鰭翼的翼尖設計，可減少燃油消耗達和碳排放量達 20%，並可將噪音減低收 50%，能容納236名乘客，較現時的「A321ceo」容機多6個座位。香港快運又指，新客機提供了更寬敬的機艙走廊和更大的艙頂置物櫃，減少乘客登機和下機時的不便，並為機組人員提供更多工作空間。