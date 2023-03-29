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2023-03-29 15:15:00

香港快運擴展機隊接收A321neo　新機設236個座位可省20%耗油量

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香港快運擴展機隊接收新飛機A321neo。(陳奕釗攝)

香港快運擴展機隊接收新飛機A321neo。(陳奕釗攝)

香港快運（HK Express）今（29日）宣布機隊擴展，並迎來首架空中巴士（Airbus）的「A321neo」型號客機，新機將於4月2日正式啟航。

未來兩年再接收16架同款客機

為配合亞洲市場急速增長的旅遊需求，香港快運表示，已落實在未來兩年接收16架空中巴士 「A321neo」客機，而是次到港的為首架相關型號客機。香港快運稱，「A321neo」是空巴「A320neo」系列中擁有最長機身的一員，採用新一代的引擎和鯊鰭翼的翼尖設計，可減少燃油消耗達和碳排放量達 20%，並可將噪音減低收 50%，能容納236名乘客，較現時的「A321ceo」容機多6個座位。香港快運又指，新客機提供了更寬敬的機艙走廊和更大的艙頂置物櫃，減少乘客登機和下機時的不便，並為機組人員提供更多工作空間。

CEO：對新機充滿信心

香港快運航空行政總裁吳潔文表示，很高興歡迎第一架「A321neo」加入機隊，作為營運 A320系列機隊的航空公司，對「A321neo」充滿信心，因能夠提供更大的運載量和更具持續性。香港快運營運一支全空巴飛機的機隊，該機隊共有27架A320系列飛機，包括11架「A321ceo」、10架「A320neo」、5架「 A320ceo」和這次接收的第1架「A321neo」。

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