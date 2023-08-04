香港快運航空：航班狀況3月已回復至疫情前　望本年增聘500機組人員及機師

香港全面通關至今，不少港人或已去了不止一次旅行，為應付旅遊業復甦，航空公司都需要搶人才。香港快運航空人力資源總監蘇頴雯表示，航班狀況已於3月回復至疫情前水平，但仍希望在本年增聘500名機組人員及機師，好讓未來能夠加開更多航班。她又提到，香港快運正在香港國際機場職業博覽會進行招聘活動，向對航空業有興趣人士提供不同職位的資訊。
香港快運由周五至日(8月4日至6日)參與會展舉行的香港國際機場2023職業博覽會，提供約300個、共13種的職位空缺資訊，除涵蓋機組人員、機師等前線職位外，更有文職員工、公關等後勤工作。
蘇頴雯︰參加職業博覽如播種
蘇頴雯表示，香港快運今次參展並不會設現場面試，而是更著重向大眾介紹各個職位的工作和需求，並與潛在應徵者交流，「有興趣嘅人唔會突然跑上嚟我office（辧公室）」，協助他們發掘有什麼職位合適他們，甚至是了解整個航空業。她希望能在活動中吸引對航空業和在香港快運工作有熱誠的人，「今天我哋（活動）種咗種子，希望未來可以收返返嚟」。
對於輸入外勞計劃，蘇頴雯表示，香港快運會循任何途徑，尋找合適的應徵者，從而增加人手。
乘務長收乘客畫作感窩心
「我就好似係呢度（香港快運）長大」，現職機艙乘務長的Stephanie指出，已在香港快運工作8年之久。她表示，自己總能在服務乘客中感到滿足感，「好多乘客會主動同你打招呼，落機同你講辛苦晒，每次聽到個滿足感都好大！」然而，在多年的工作中，Stephanie尤其記得曾收過年幼乘客的畫作，令她感到無比窩心。
疫情三年，航空業大受打擊。Stephanie憶述，即使自己服務乘客的機會大大減少，但自己沒有浪費時間，在航空業寒冬期間學習日文和韓文，增進自己。現時疫情過去，她亦相信航空業未來前景良好，公司航班狀況半年內已回復疫情前，又指公司「知大家辛苦」，有向員工提供獎金和津貼；而香港航空作為香港唯一廉價航空公司(LCC)，潛力亦非常巨大。
發展機會豐富培訓多
另一位機艙乘務長Lawrence，亦已於香港快運工作十年。他表示公司會給予機組人員不同的發展機會，如提供加強溝通能力訓練、訓練員培訓等等。現時他已接受訓練員培訓，日常工作除了「周圍飛」之外，間中亦會作為導師向新入職機組人員傳授知識和經驗。他續指，公司每月都會安排與機組人員進行會議，聆聽他們的意見，能有效降低機組人員的工作量。
Lawrence亦笑言，機組人員的一大「福利」便是可以短暫停留在各個國家，現時香港航空容許員工逗留在大阪、東京、寧波等地；另外機組人員亦可向公司申請到指定機場逗留，而一般機組人員一個月大約可以有兩至三次會於外地逗留榮休息多於24小時。