香港快運航空：航班狀況3月已回復至疫情前　望本年增聘500機組人員及機師

香港全面通關至今，不少港人或已去了不止一次旅行，為應付旅遊業復甦，航空公司都需要搶人才。香港快運航空人力資源總監蘇頴雯表示，航班狀況已於3月回復至疫情前水平，但仍希望在本年增聘500名機組人員及機師，好讓未來能夠加開更多航班。她又提到，香港快運正在香港國際機場職業博覽會進行招聘活動，向對航空業有興趣人士提供不同職位的資訊。 香港快運由周五至日(8月4日至6日)參與會展舉行的香港國際機場2023職業博覽會，提供約300個、共13種的職位空缺資訊，除涵蓋機組人員、機師等前線職位外，更有文職員工、公關等後勤工作。

蘇頴雯︰參加職業博覽如播種 蘇頴雯表示，香港快運今次參展並不會設現場面試，而是更著重向大眾介紹各個職位的工作和需求，並與潛在應徵者交流，「有興趣嘅人唔會突然跑上嚟我office（辧公室）」，協助他們發掘有什麼職位合適他們，甚至是了解整個航空業。她希望能在活動中吸引對航空業和在香港快運工作有熱誠的人，「今天我哋（活動）種咗種子，希望未來可以收返返嚟」。 對於輸入外勞計劃，蘇頴雯表示，香港快運會循任何途徑，尋找合適的應徵者，從而增加人手。

乘務長收乘客畫作感窩心 「我就好似係呢度（香港快運）長大」，現職機艙乘務長的Stephanie指出，已在香港快運工作8年之久。她表示，自己總能在服務乘客中感到滿足感，「好多乘客會主動同你打招呼，落機同你講辛苦晒，每次聽到個滿足感都好大！」然而，在多年的工作中，Stephanie尤其記得曾收過年幼乘客的畫作，令她感到無比窩心。 疫情三年，航空業大受打擊。Stephanie憶述，即使自己服務乘客的機會大大減少，但自己沒有浪費時間，在航空業寒冬期間學習日文和韓文，增進自己。現時疫情過去，她亦相信航空業未來前景良好，公司航班狀況半年內已回復疫情前，又指公司「知大家辛苦」，有向員工提供獎金和津貼；而香港航空作為香港唯一廉價航空公司(LCC)，潛力亦非常巨大。