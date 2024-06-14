香港應科院成功啟動跨境智慧網聯自動駕駛河套測試。

深港智能網聯道路實測預研上週五(6月7日)成功在香港科學園深圳分園區域開展，印有香港應用科技研究院（香港應科院），以及深圳市智慧城市科技發展集團有限公司（深智城集團）標誌的香港制式車聯網右舵巴士，與深圳制式車聯網車輛協同完成多種路況場景下的測試和數據採集。

香港應科院和深智城集團今年在香港和深圳分別申請啟動專案，聯合落實跨境網聯自動駕駛走廊，沿深港河套跨境區域路線。在運輸署的支持下，香港項目得到香港海關、港深創新及科技園、香港城巴、香港冠忠巴士等單位的支援。