香港應科院成功啟動跨境智慧網聯自動駕駛河套測試。

深港智能網聯道路實測預研上週五(6月7日)成功在香港科學園深圳分園區域開展，印有香港應用科技研究院（香港應科院），以及深圳市智慧城市科技發展集團有限公司（深智城集團）標誌的香港制式車聯網右舵巴士，與深圳制式車聯網車輛協同完成多種路況場景下的測試和數據採集。
香港應科院和深智城集團今年在香港和深圳分別申請啟動專案，聯合落實跨境網聯自動駕駛走廊，沿深港河套跨境區域路線。在運輸署的支持下，香港項目得到香港海關、港深創新及科技園、香港城巴、香港冠忠巴士等單位的支援。
深圳側項目將由深智城集團與香港應科院合作啟動，目前已獲得河套發展署、深圳市交通局福田管理局的支援，並已在河套區開展測試準備工作。
應科院葉成輝：期望令市民出行更方便
香港應用科技研究院行政總裁葉成輝說，應科院致力研發創新技術，期望可透過科技研發成果貢獻社會，提升公共服務質素及效率，令市民出行更方便、更舒適和更安全。
他表示，香港應科院與深智城集團、招商新智、冠忠巴士等合作夥伴在深港跨境網聯自動駕駛技術研發領域緊密合作，期望這些合作有助支援和推動大灣區數字轉型和升級，構建先進半導體和通訊產業生態圈，培育高端人才和促進技術交流，共同打造大灣區為世界級的科技創新平台。
深圳正申請成國家「車路雲一體化」示範城市
早於2021年，香港應科院已啟動深港車聯網互聯互通項目的相關籌劃及研究工作，在2022年9月，香港應科院和深智城集團正式發佈「大灣區互聯互通路線圖」，並獲深港兩地領導和生態合作夥伴的支持；2023年，應科院更與深智城集團、招商新智、冠忠巴士等合作夥伴針對深港跨境公路客貨運自動駕駛的應用場景、痛點分析和技術突破開展了一系列預研和測試相關工作。
目前，深圳市正申請成為國家「車路雲一體化」示範城市，藉着香港創新科技優勢、香港應科院車聯網技術研發成果和深圳總部智慧城市應用專業力量，將全力推動深圳建設新一代智慧交通、智慧網聯道路，冀明年實現深港跨境智慧網聯自動駕駛。為落實國家「粵港澳大灣區」一體化建設、河套合作區深圳園區發展規劃等戰略的關鍵舉措，源源不斷輸出香港應科院科研產業化成果。